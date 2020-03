Αφγανιστάν: Πληροφορίες για θύματα από την επίθεση αυτοκτονίας σε χώρο λατρείας των Σιχ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters - AFP

Ο Ναρέντερ Σινγκ Χάλσα, μέλος του αφγανικού κοινοβουλίου που εκπροσωπεί τη μειονότητα των Σιχ, δήλωσε ότι έχει πληροφορίες για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και ότι έως και 200 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί μέσα στον ναό. Πρόσθεσε ότι οι αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας συγκρούονται με τους δράστες.

Βουλεύτρια που εκπροσωπεί την κοινότητα των Σιχ στο κοινοβούλιο δήλωσε ότι «υπάρχουν περίπου 150 άνθρωποι μέσα στο ναό».

Foreign troops have been brought in to respond to the attack on Sikh temple in Afghanistan. https://t.co/coiwcn2wfi