Αφγανιστάν: Σκηνές χάους και τρομοκρατίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ - ΒΙΝΤΕΟ

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα βίντεο φαίνονται στρατιώτες να ρίχνουν καπνογόνα και να πυροβολούν στον αέρα.

Στο μεταξύ, η δύναμη του αμερικανικού στρατού στο Αφγανιστάν ανέπτυξε τρία ελικόπτερα για να απομακρυνθούν 169 Αμερικανοί που δεν ήταν σε θέση να φθάσουν στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, δήλωσε χθες Παρασκευή εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Τρία Chinook βγήκαν από την ασφαλή περίμετρο του αεροδρομίου και μετέβησαν σε ξενοδοχείο σε μικρή απόσταση –κάπου 200 μέτρα– από εκεί, το Baron, για να παραλάβουν τους αμερικανούς πολίτες, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο Τζον Κέρμπι.

Είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση αφότου άρχισε η κρίση που ο αμερικανικός στρατός αξιοποίησε τη δυνατότητά του να κινηθεί εκτός της περιμέτρου του αεροδρομίου για να βοηθήσει ανθρώπους που προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα, μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

