Αφγανιστάν: Στα χέρια των Ταλιμπάν και η βόρεια πόλη Μαζάρ-ι-Σαρίφ - Βίντεο

Την ορμητική προέλασή τους στο Αφγανιστάν συνεχίζουν οι Ταλιμπάν.

Μαχητές των Ταλιμπάν κατέλαβαν το Σάββατο το βράδυ, την βόρεια πόλη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, την πόλη που ήταν το τελευταίο προπύργιο των αφγανικών κυβερνητικών δυνάμεων στον βορρά, με τις δυνάμεις ασφαλείας να τρέπονται σε φυγή και να κατευθύνονται στα σύνορα με το Ουζμπεκιστάν, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος της επαρχίας Μπαλχ.

Afghanistan army waiting to cross into Uzbekistan after fleeing the Taliban in northern Afghanistan #Afghanistan#Uzbekistanpic.twitter.com/uBN4gEDqya — CNW (@ConflictsW) August 14, 2021

«Οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο της Μαζάρ-ι-Σαρίφ», δήλωσε ο Αφζάλ Χαντίντ, επικεφαλής του επαρχιακού συμβουλίου της Μπαλχ, προσθέτοντας ότι η πόλη φαίνεται πως έπεσε χωρίς να γίνει μάχη. Οι στρατιώτες εγκατέλειψαν τον εξοπλισμό τους και κατευθύνθηκαν προς τη συνοριακή διάβαση.

Mazar-e-Sharif collapsed to the Taliban, fighters leaded by Atta Mohammad Noor and General Dostum fled to Hayratan Border Pass with Uzbekistan. The picture shows the bridge on the river in the crossing point. pic.twitter.com/9QVtVLjDzz — Fahim Abed (@fahimabed) August 14, 2021

«Όλα τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έφυγαν από την πόλη Μαζάρ», δήλωσε, παρότι σποραδικές συγκρούσεις συνεχίζονται σε μια περιοχή έξω από το κέντρο της πόλης.

«Οι Ταλιμπάν παρελαύνουν πάνω στα οχήματα και τις μοτοσικλέτες τους, πυροβολώντας στον αέρα για να γιορτάσουν», δήλωσε ο Ατικουλάχ Γαγιόρ, που μένει κοντά στο διάσημο μπλε τζαμί της Μαζάρ-ι-Σαρίφ, διευκρινίζοντας ότι οι αφγανικές δυνάμεις αποχωρούσαν από την πόλη.