Αφγανιστάν: Συγκλονίζει η επιχείρηση διάσωσης 9χρονου που είναι εγκλωβισμένος σε πηγάδι

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί έπεσε στο πηγάδι δεν είναι γνωστές.

Το ατύχημα θυμίζει την περίπτωση του 5χρονου Ραγιάν στο Μαρόκο, ο οποίος είχε πέσει σε ένα πηγάδι και βρέθηκε νεκρός, έπειτα από μια επιχείρηση που διήρκησε πέντε ημέρες για τη διάσωσή του.

Η τραγωδία αυτή είχε συγκλονίσει τη διεθνή κοινή γνώμη.

Σήμερα βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αγόρι, που ονομάζεται Χαϊντάρ, να φορά ένα μπλε πουλόβερ και να είναι καθισμένος στον πάτο του πηγαδιού, με την πλάτη του να ακουμπά στα τοιχώματα. Το αγόρι φαίνεται να μπορεί να κινήσει λίγο τα χέρια του και το πάνω μέρος του σώματός του. Επίσης στο βίντεο φαίνεται μια λάμπα που βρίσκεται μπροστά του και φωτίζει το πηγάδι, το οποίο βρίσκεται στο χωριό Σοχάκ.

