Αφγανιστάν: To ISIS ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση

Σε μια δεύτερη ανάρτηση, η τρομοκρατική οργάνωση αναφέρει πως «ο δράστης της επίθεσης ήταν ένας μουσουλμάνος Ουϊγούρος», μια μειονότητα που οι «Ταλιμπάν έχουν ορκιστεί να εκδιώξουν» από το Αφγανιστάν.

Η επίθεση στην πόλη Κουντούζ πραγματοποιήθηκε πέντε ημέρες έπειτα από μια βομβιστική επίθεση εναντίον ενός τεμένους στην Καμπούλ, με απολογισμό τουλάχιστον 5 νεκρούς, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε, επίσης, το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος.

H αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα έκανε λόγο για τουλάχιστον 100 νεκρούς ή τραυματίες, ενώ νωρίτερα νοσοκομειακές πηγές -τις οποίες επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο- ανέφεραν πως τα θύματα ξεπερνούν τα 50.

Άλλες πηγές μιλούν για έως και 100 νεκρούς και 200 τραυματίες, σύμφωνα με ανταποκριτή του Iran International.

Huge EXPLOSION at Shiite Mosque in Afghan province of Kunduz – Dozens KILLED [Independent Persian - citing eyewitnesses]. #Afghanistan pic.twitter.com/0xWxW5LMip

At least 100 people were killed in a suicide attack inside a Shia mosque earlier today in Kunduz, Afghanistan.

The explosion occurred during Friday prayers. Around 100 people died in the blast #Kunduzpic.twitter.com/fD0YbUMCm3