Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στη ρωσική πρεσβεία

Δύο υπάλληλοι της πρεσβείας είναι μεταξύ των έξι θυμάτων της επίθεσης κοντά στην έδρα της ρωσικής διπλωματικής αποστολής στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσαν οι αφγανικές αρχές και το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

A video from the scene of the explosion, which took place near the Russian embassy in #Kabul.#Russia#Afghanistanpic.twitter.com/FZySJ1AVXa