Αφγανιστάν:Τουλάχιστον 17 νεκροί από εορταστικούς πυροβολισμούς στην Καμπούλ - Βίντεο

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίσθηκαν από εορταστικούς πυροβολισμούς στην επαρχία Νανγκαρχάρ, ανατολικά της πρωτεύουσας, δήλωσε ο Γκουλζάντα Σάνγκαρ, εκπρόσωπος νοσοκομείου στην επαρχιακή πρωτεύουσα Τζαλαλαμπάντ.

Τα πυρά προκάλεσαν την αντίδραση του κύριου εκπροσώπου των Ταλιμπάν, του Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ.

«Αποφεύγετε τους πυροβολισμούς στον αέρα και αντί γι' αυτό να ευχαριστείτε τον Θεό», έγραψε ο Μουτζάχιντ σε μήνυμά του στο Twitter. «Οι σφαίρες μπορούν να κάνουν κακό σε αμάχους, έτσι μην πυροβολείτε χωρίς να χρειάζεται»

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnewspic.twitter.com/X2HJpeALvA