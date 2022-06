Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 1.000 νεκροί και 2.000 σπίτια καταστράφηκαν από τον σεισμό

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έκανε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα «να στηρίξει τις εκατοντάδες οικογένειες που χτυπήθηκαν από αυτήν την καταστροφή» την ώρα που η χώρα μαστίζεται ήδη «από τις συνέπειες των πολυετών συγκρούσεων, τις οικονομικές δυσκολίες και την πείνα».

«Πιστεύουμε ότι περίπου 2.000 σπίτια καταστράφηκαν», είπε ο Αλακμπάροφ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην έδρα του ΟΗΕ στην Καμπούλ. Ο αριθμός των εκτοπισμένων, σημείωσε, μπορεί να είναι πολύ μεγάλος. «Κατά μέσο όρο, μια οικογένεια στο Αφγανιστάν αποτελείται από 7-8 άτομα» και σε κάποιες περιπτώσεις πολλές οικογένειες ζουν κάτω από την ίδια στέγη, εξήγησε.

Afghanistan: The UN and humanitarian partners are on the ground providing emergency assistance following this morning's 5.9 magnitude earthquake.

