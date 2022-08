Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 29 νεκροί από τις πλημμύρες - ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν στην Παρουάν, σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Νασίμπ Χακάνι, εκπρόσωπο του υπουργείου Διαχείρισης καταστροφών.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Καπίσα και τέσσερις στην επαρχία Νανγκαρχάρ, πρόσθεσε.

Dozens people died & thousands are affected by heavy flash floods in #Parwan of #Afghanistan. The death of more than 40 people has been confirmed. Several parts of Afghanistan hit by the floods in recent weeks. pic.twitter.com/qjIHXYxTf3