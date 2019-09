Αφγανιστάν: Τουλάχιστον επτά άμαχοι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό TOLOnews, κάτοικοι της επαρχίας ζήτησαν από τις αρχές να διενεργηθεί έρευνα για τον βομβαρδισμό. Ανάμεσα στα θύματα ήταν δύο παιδιά, κατά την ίδια πηγή.

Το υπουργείο Άμυνας του Αφγανιστάν είχε κάνει αρχικά λόγο περί αεροπορικού πλήγματος στο οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον εννιά μέλη των Ταλιμπάν στη Μαϊντάν Ουαρντάκ.

The US military is likely to accelerate the pace of its operations in #Afghanistan to counter an increase in Taliban attacks, a senior US general told Reuters on Monday following Washington's suspension of peace negotiations with the Taliban. pic.twitter.com/gHzecMp0Za