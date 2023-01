Αφγανιστάν: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από την επίθεση αυτοκτονίας έξω από το υπουργείο Εξωτερικών

Νωρίτερα, αφγανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι έως και 20 άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο και άλλοι 26 είχαν τραυματιστεί. Η ιταλική ΜΚΟ Hospital Emergency ανέφερε ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε περισσότερους από 40 τραυματίες.

Today, my uncle, a senior diplomat, my source of inspiration and strength is brutally killed at the gate of ministry of Foreign Affairs during a suicide attack in #Kabul, Afghanistan??

It stroke me & my family so hard, words cannot express my sorrow in exile???? pic.twitter.com/iV91e2LhuP