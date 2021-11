Αφγανιστάν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 15 τραυματίες από έκρηξη σε τέμενος

"Μπορώ να επιβεβαιώσω μια έκρηξη στη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής στο εσωτερικό ενός τεμένους στον τομέα Σπιν Γκαρ. Υπάρχουν τραυματίες και νεκροί", δήλωσε επίσης αξιωματούχος Ταλιμπάν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο μεγάφωνο κοντά στον ιμάμη, δήλωσε στο AFP ο Ουάλι Μοχάμεντ, κάτοικος της περιοχής.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε όταν το μεγάφωνο τέθηκε σε λειτουργία για να αρχίσει η προσευχή, πρόσθεσε.

At least 15 people wounded in #Afghanistan following a bomb explosion at mosque near #Jalalabad during Friday prayers.

Qari Hanif, Taliban spokesman for Nangarhar Province, said the bomb appeared to have been planted in the mosque in the town of Traili. pic.twitter.com/kCTO40g7gB