Αφγανιστάν: Τρεις νεκροί σε επίθεση αυτοκτονίας μπροστά σε τράπεζα

Three people were killed and 12 people were injured in an explosion Thursday morning in front of the Kabul Bank in the District 1 of Kandahar city. #ArianaNews #Afghanistan … pic.twitter.com/VDHvqRTo84

Three killed, 12 injured in an explosion outside a bank in Kandahar https://t.co/Q8Bn6xmybk

«Τα θύματα είναι πολίτες», διευκρίνισε ο αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι η επίθεση είχε στόχο ανθρώπους που είχαν πάει στην τράπεζα για να πάρουν τον μισθό τους.

According to local sources, there was an explosion in front of the office of the Kabul Bank in the province of #Kandahar.

A group of #Taliban near the #KabulBank were gathered when the explosion happened.#Afghanistan#Blastpic.twitter.com/igUbxOwsoR