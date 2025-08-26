Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς - Real.gr

Η αυστραλιανή αστυνομία αναζητά σήμερα έναν ένοπλο, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς και τραυμάτισε έναν ακόμη, όταν εκείνοι επιχείρησαν να του επιδώσουν ένταλμα που αφορούσε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε μια αγροτική έκταση στην πολιτεία της Βικτώριας, αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αστυνομία της Βικτώριας αναφέρει ότι ερευνά ένα ενεργό περιστατικό στην ορεινή πόλη Πορεπάνκα, περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μελβούρνης, και καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Το τοπικό έντυπο The Age έγραψε ότι η αστυνομία επισκέφθηκε την ιδιοκτησία για να επιδώσει ένταλμα που αφορούσε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, όταν δύο αστυνομικοί έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες του ενόπλου και ένας τρίτος τραυματίστηκε σε ενέδρα που τους είχε στήσει.

Η Age έγραψε ότι βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί από την Ομάδα Ειδικών Επιχειρήσεων αναπτύχθηκαν στο σημείο και ότι ο ένοπλος διέφυγε μαζί με πολλά μέλη της οικογένειάς του, ανάμεσά τους και παιδιά.

Το αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο ABC μετέδωσε ότι η αστυνομία εκτιμά πως ο ένοπλος είναι “κυρίαρχος πολίτης” (ή “πολίτης του κράτους”, ένας όρος που αναφέρεται σε άτομα τα οποία πιστεύουν ότι είναι “ανεξάρτητα” από τους νόμους και την εξουσία του κράτους, το οποίο και θεωρούν παράνομο).

Ο Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αυστραλιανής Αστυνομίας Ρις Κέρσοου δήλωσε ότι υπάρχει “έντονη ανησυχία” για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς.

Η πόλη Πορεπάνκα έχει πληθυσμό 1.000 κατοίκους.

“Σήμερα είναι μια ημέρα βαθιάς οδύνης και σοκ για την κοινότητά μας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους φίλους και στους συναδέλφους των δύο αστυνομικών που σκοτώθηκαν με τραγικό τρόπο στην Πορεπάνκα”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η δήμαρχος Σάρα Νίκολας.

Οι δημόσιες εγκαταστάσεις σε όλη την πόλη, ανάμεσά τους βιβλιοθήκες, κέντρα ενημέρωσης και αποθήκες θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας, πρόσθεσε η Νίκολας.

Η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου της Πορεπάνκα Τζιν Γκίλιες δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό ABC Μελβούρνης ότι το σχολείο υποχρεώθηκε να κλείσει και περίπου 90 μαθητές παραμένουν στους εσωτερικούς του χώρους από τις 11:30 πμ τοπική ώρα. Το ABC δεν μετέδωσε έκτοτε αν ήρθη το λοκντάουν. Επίσης κλειστό είναι το τοπικό αεροδρόμιο εξαιτίας της επείγουσας κατάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη.