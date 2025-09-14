Αυστραλία: Επενδύει 6,8 δισεκ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό ναυπηγείου για την κατασκευή πυρηνοκίνητων υποβρυχίων - Real.gr

Το ποσό αυτό θα δαπανηθεί την προσεχή δεκαετία για τον εκσυγχρονισμό του ναυπηγείου Χέντερσον, κοντά στο Περθ της δυτικής Αυστραλίας, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς.
Το 2021 η Αυστραλία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ υπέγραψαν την τριμερή συμφωνία AUKUS με στόχο την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η συμφωνία προβλέπει την πώληση στην Καμπέρα τριών έως πέντε αμερικανικών υποβρυχίων κλάσης Virginia τα επόμενα 15 χρόνια και ότι ακολούθως η Αυστραλία θα κατασκευάζει δικά της σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Καθώς όμως τα αμερικανικά ναυπηγεία δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε τον Ιούνιο αναθεώρηση της συμφωνίας AUKUS ώστε να διασφαλίσει πως θα παραμείνει συνεπής ως προς τους στόχους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.