Αυστραλία: Eπικρίνει την απόφαση του Ισραήλ να ανακαλέσει τη βίζα διπλωματών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη - Real.gr

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Ουόνγκ χαρακτήρισε σήμερα «αδικαιολόγητη αντίδραση» την ανάκληση από το Ισραήλ των θεωρήσεων εισόδου Αυστραλών διπλωματών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία ελήφθη λόγω της απόφασης της Καμπέρας να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ διευκρίνισε ότι το μέτρο ελήφθη και μετά την «αδικαιολόγητη άρνηση» της Αυστραλίας «να δώσει βίζα σε Ισραηλινές προσωπικότητες».

Ο Σάαρ αναφέρθηκε στην περίπτωση του ακροδεξιού Ισραηλινού βουλευτή Σίμχα Ρόθμαν ο οποίος επρόκειτο να επισκεφθεί το Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη αργότερα τον Αύγουστο έπειτα από πρόσκληση τοπικής εβραϊκής συντηρητικής οργάνωσης.

Χθες, Δευτέρα, οι αρχές της Αυστραλίας ακύρωσαν τη βίζα του Ρόθμαν, βουλευτή του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, έχει ζητήσει την προσάρτηση στο Ισραήλ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων της Αυστραλίας Τόνι Μπερκ δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «η κυβέρνησή μας υιοθετεί σκληρή στάση έναντι όσων επιδιώκουν να έρθουν στη χώρα μας και να σπείρουν τη διχόνοια».

Παράλληλα ο Σάαρ «έδωσε εντολή στην ισραηλινή πρεσβεία στην Καμπέρα να εξετάσει με προσοχή κάθε αίτηση για την παροχή επίσημης βίζας που υποβάλλεται από την Αυστραλία για είσοδο στο Ισραήλ», όπως έγραψε στο Χ.

«Τη στιγμή που ο διάλογος και η διπλωματία είναι πιο απαραίτητοι από ποτέ, η κυβέρνηση (του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου απομονώνει το Ισραήλ και βλάπτει τις διεθνείς προσπάθειες προς την ειρήνη και τη λύση των δύο κρατών», εκτίμησε από την πλευρά της η Ουόνγκ σε σημερινή ανακοίνωσή της.

Παράλληλα χαρακτήρισε «αδικαιολόγητη» την αντίδραση του Ισραήλ «μετά την απόφαση της Αυστραλίας να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη».

Τον Ιούνιο η κυβέρνηση του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι, μαζί με τις κυβερνήσεις άλλων τεσσάρων χωρών, επέβαλαν κυρώσεις στον υπουργό Οικονομικών του Ισραήλ και επικεφαλής του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός Μπεζαλέλ Σμότριτς και στον επίσης ακροδεξιό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ για υποκίνηση βίας εις βάρος των Παλαιστίνιων στη Δυτική Όχθη.

Παράλληλα ο Αλμπανέζι ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Καμπέρα θα αναγνωρίσει τον Σεπτέμβριο ένα παλαιστινιακό κράτος στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

