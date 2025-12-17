Αυστραλία: Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του δράστη του φονικού στην παραλία Μπόνταϊ - Real.gr

Οι Φιλιππίνες διέψευσαν σήμερα ότι υπάρχουν στη χώρα στρατόπεδα εκπαίδευσης τζιχαντιστών, μετά τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι δράστες του φονικού στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ είχαν εκπαιδευθεί το Νοέμβριο σε ένα τέτοιο στρατόπεδο.

Η αστυνομία στην Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα ότι απήγγειλε κατηγορίες για 59 αδικήματα σε βάρος του άνδρα που άνοιξε πυρ σε συνάθροιση για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, περιλαμβανομένων κατηγοριών για τρομοκρατία και ανθρωποκτονία.

Οι φερόμενοι δράστες–πατέρας και γιος–άνοιξαν πυρ αδιακρίτως στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ σκοτώνοντας 15 ανθρώπους σε μια επίθεση που συγκλόνισε τη χώρα και ενέτεινε τους φόβους για άνοδο του αντισημιτισμού και του εξτρεμισμού.

Σήμερα άρχισαν να τελούνται οι κηδείες των εβραίων θυμάτων της επίθεσης, εν μέσω οργής για το πώς οι ένοπλοι – ένας εκ των οποίων είχε αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για σύντομο χρονικό διάστημα για διασυνδέσεις με εξτρεμιστές – είχαν πρόσβαση σε ισχυρά πυροβόλα όπλα.

Ο Σατζίντ Άκραμ, 50 ετών, έπεσε νεκρός από τις σφαίρες αστυνομικών, ενώ ο 24χρονος γιος του, ο Ναβίντ Άκραμ, συνήλθε χθες από το κώμα έχοντας κι εκείνος πυροβοληθεί από την αστυνομία.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας άνδρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για 59 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων 15 για ανθρωποκτονία, 40 για τραυματισμό σε απόπειρα δολοφονίας, καθώς και για το αδίκημα της τρομοκρατίας και για άλλες κατηγορίες.

«Η αστυνομία θα υποστηρίξει στο δικαστήριο ότι ο άνδρας ενήργησε με πρόθεση να προκαλέσει θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς και ότι έθεσε σε κίνδυνο ζωές για να προωθήσει έναν θρησκευτικό σκοπό και να προκαλέσει φόβο στην κοινότητα», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Οι πρώτες ενδείξεις υποδεικνύουν τρομοκρατική επίθεση εμπνευσμένη από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS), μια τρομοκρατική οργάνωση που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων της Αυστραλίας», πρόσθεσε.

Σε δικαστικό έγγραφο κατονομάζεται σήμερα ο Ναβίντ Άκραμ, ο οποίος παραμένει σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ υπό ισχυρή αστυνομική φρούρηση, ως ο άνδρας εις βάρος του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Ο άνθρωπος αυτός θα εμφανιστεί ενώπιον τοπικού δικαστηρίου μέσω τηλεδιάσκεψης το πρωί της Δευτέρας.

Ο πατέρας και ο γιος είχαν ταξιδέψει στις νότιες Φιλιππίνες, μια περιοχή που μαστίζεται εδώ και καιρό από ένοπλη ισλαμιστική δράση, εβδομάδες πριν από την ένοπλη επίθεση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε εκδήλωση για τη Χάνουκα στον Λευκό Οίκο αργά χθες το βράδυ ότι οι σκέψεις του βρίσκονται με τα θύματα της «φρικτής και αντισημιτικής τρομοκρατικής επίθεσης».

«Συμμετέχουμε στο πένθος για όλους όσοι σκοτώθηκαν και προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών», είπε.

Η κυβέρνηση της πολιτείας θα ψηφίσει μεταρρυθμίσεις για τα όπλα

Ο επικεφαλής της αυστραλιανής πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε σήμερα ότι θα συγκαλέσει το κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα με στόχο την ψήφιση μεταρρυθμίσεων στους νόμους περί οπλοκατοχής και διαδηλώσεων, λίγες ημέρες μετά την πιο αιματηρή ένοπλη επίθεση στη χώρα εδώ και τρεις δεκαετίες.

Ο Κρις Μινς, πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου έλαβε χώρα η επίθεση, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το κοινοβούλιο θα συνεδριάσει στις 22 Δεκεμβρίου για να εξετάσει «επείγουσες» μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του αριθμού των πυροβόλων όπλων που επιτρέπονται από ένα μόνο άτομο και της δυσκολότερης πρόσβασης σε ορισμένους τύπους κυνηγετικών όπλων.

Η κυβέρνηση της πολιτείας θα εξετάσει επίσης μεταρρυθμίσεις που θα καθιστούν δυσκολότερη τη διοργάνωση μεγάλων διαδηλώσεων έπειτα από τρομοκρατικές επιθέσεις, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις.

«Έχουμε ένα τιτάνιο έργο μπροστά μας. Είναι τεράστιο», είπε.

«Είναι τεράστια ευθύνη να ενώσουμε την κοινότητα. Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από ένα καλοκαίρι ηρεμίας και ενότητας, όχι διχασμού», πρόσθεσε.

Ξεκινούν οι κηδείες των εβραίων θυμάτων

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του ραβίνου Έλι Σλάντζερ, της συναγωγής Τσαμπάντ Μπόνταϊ, πατέρα πέντε παιδιών.

Ο ραβίνος ήταν γνωστός για το έργο του για την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ μέσω της Τσαμπάντ, μιας παγκόσμιας οργάνωσης που προωθεί την εβραϊκή ταυτότητα και τις διασυνδέσεις.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Άντονι Αλμπανέζι δέχεται κριτική ότι η κεντροαριστερή κυβέρνησή του δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την εξάπλωση του αντισημιτισμού στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου του Ισραήλ με την Χαμάς στη Γάζα.

«Θα συνεργαστούμε με την εβραϊκή κοινότητα, θέλουμε να εξαλείψουμε τον αντισημιτισμό από την κοινωνία μας», δήλωσε ο Αλμπανέζι στους δημοσιογράφους.

Η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες πληροφοριών δέχονται επίσης πιέσεις να εξηγήσουν γιατί επετράπη στον Σατζίντ ‘Ακραμ να αποκτήσει νόμιμα τα τουφέκια και τα κυνηγετικά όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Η κυβέρνηση έχει ήδη υποσχεθεί σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στους νόμους περί όπλων.

Επιζών του ολοκαυτώματος των θυμάτων

Άλλα θύματα της επίθεσης ήταν ένας επιζήσας του Ολοκαυτώματος, ένα ζευγάρι εβραίων που πλησίασε πρώτο τους ενόπλους πριν αρχίσουν να πυροβολούν και ένα 10χρονο κορίτσι ονόματι Ματίλντα, σύμφωνα με συνεντεύξεις, αξιωματούχους και δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Ο πατέρας της Ματίλντα είπε σε αγρυπνία στο Μπόνταϊ χθες το βράδυ: «Ήρθαμε εδώ από την Ουκρανία… και σκέφτηκα ότι το Ματίλντα είναι το πιο αυστραλιανό όνομα που μπορεί ποτέ να υπάρξει. Οπότε απλώς να θυμάστε το όνομα, να την θυμάστε», ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι είπε.

Σήμερα στο Μπόνταϊ, άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πιο δημοφιλή παραλία του Σίδνεϊ και τήρησαν ενός λεπτού σιγή. Ένα πάρτι που είχε προγραμματιστεί για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην παραλία ακυρώθηκε από τους διοργανωτές.