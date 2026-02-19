Αυστραλία: Η αστυνομία ερευνά απειλητική επιστολή προς το μεγαλύτερο τζαμί - Real.gr

Η επιστολή εστάλη στο Τζαμί Λακέμπα, δυτικά του Σίδνεϊ, χθες, Τετάρτη, και περιείχε το σκίτσο ενός γουρουνιού συνοδευόμενο από μια απειλή για τη δολοφονία της “μουσουλμανικής φυλής”, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η αστυνομία είπε ότι έστειλε την επιστολή για εξέταση από το εγκληματολογικό και θα συνεχίσει τις περιπολίες σε τόπους θρησκευτικής λατρείας, περιλαμβανομένου του τεμένους αυτού, καθώς και σε εκδηλώσεις της κοινότητας.

H επιστολή αυτή εστάλη εβδομάδες έπειτα από ένα παρεμφερές μήνυμα που εστάλη στο τζαμί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δείχνει μουσουλμάνους μέσα σε φλεγόμενο τόπο λατρείας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι συνέλαβε και απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος ενός 70χρονου σε σχέση με μια τρίτη απειλητική επιστολή που είχε σταλεί σε προσωπικό του Τζαμιού Λακέμπα τον Ιανουάριο.

Η Μουσουλμανική Ένωση του Λιβάνου, η οποία διαχειρίζεται το τζαμί, δήλωσε στο δίκτυο ABC ότι έγραψε στην κυβέρνηση ζητώντας μεγαλύτερη χρηματοδότηση για επιπλέον φρουρούς και κάμερες ασφαλείας.

Περίπου 5.000 άνθρωποι αναμένεται να επισκέπτονται το τζαμί κάθε βράδυ στη διάρκεια του Ραμαζανιού. Περισσότεροι από 60% των κατοίκων του προαστίου Λακέμπα αυτοπροσδιορίζονται ως μουσουλμάνοι, σύμφωνα με την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Μπιλάλ Ελ-Χάγεκ, δήμαρχος του συμβουλίου Καντέρμπουρι-Μπάνκσταουν, όπου βρίσκεται το Λακέμπα, δήλωσε ότι η κοινότητα “ανησυχεί πολύ”.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι καταδίκασε το πρόσφατο κύμα απειλών.

Το Μητρώο Ισλαμοφοβίας Αυστραλίας (Σ.τ.Σ: ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2014 για την καταγραφή, ανάλυση και αντιμετώπιση περιστατικών ισλαμοφοβίας και ρατσισμού κατά των μουσουλμάνων στην Αυστραλία) έχει καταγράψει αύξηση 740% σε τέτοια περιστατικά έπειτα από την πολύνεκρη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ, στις 14 Δεκεμβρίου, όπου οι αρχές υποστηρίζουν πως δύο ένοπλοι εμπνευσμένοι από το Ισλαμικό Κράτος σκότωσαν 15 ανθρώπους που συμμετείχαν σε εβραϊκή γιορτή.

“Εχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση μετά το Μπόνταϊ. Αναμφίβολα, αυτή είναι η μεγαλύτερη αύξηση που έχω δει. Υπάρχει μεγάλη ένταση εκεί έξω”, σχολίασε ο Ελ-Χάγεκ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters