Αυστραλία: Κατάσταση καταστροφής κήρυξε η πολιτεία Βικτόρια λόγω της έκτασης των πυρκαγιών που μαίνονται εδώ και ημέρες - Real.gr

Οι αρχές της πολιτείας Βικτόρια στην Αυστραλία κήρυξαν σήμερα κατάσταση καταστροφής λόγω της έκτασης των πυρκαγιών σε χαμηλή βλάστηση που μαίνονται εδώ και ημέρες, οι οποίες έχουν καταστρέψει πολλά σπίτια και έχουν κάνει στάχτη τεράστιες δασώδεις εκτάσεις.

Το κύμα καύσωνα που πλήττει την περιοχή, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40° Κελσίου στην πολιτεία Βικτόρια – πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μελβούρνη–, και οι ζεστοί άνεμοι δημιούργησαν συνθήκες ευνοϊκές για την εξάπλωση των πυρκαγιών, όπως είχε συμβεί και στη διάρκεια του «μαύρου καλοκαιριού», στα τέλη του 2019 και τις αρχές του 2020 στην ίδια περιοχή.

🌪️🔥Australia is facing a real natural disaster — massive wildfires have engulfed the country More than 50 fires are burning along the southeast coast, especially in New South Wales. The highest level of evacuation readiness has been declared. 1,500 firefighters and 300 units… pic.twitter.com/wiujdg6EF5 — NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025



Μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές κατέστρεψε σχεδόν 1.500.000 στρέμματα κοντά στο Λόνγκγουντ, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων από τη Μελβούρνη, μια περιοχή όπου υπάρχουν πολλά παρθένα δάση.

Η κατάσταση καταστροφής, την οποία κήρυξε σήμερα η πρωθυπουργός της πολιτείας Βικτόρια Τζασίντα Άλαν, δίνει κυρίως στους πυροσβέστες την εξουσία να ζητούν έκτακτες απομακρύνσεις.

«Όλα επικεντρώνονται σε ένα πράγμα: την προστασία της ζωής των κατοίκων της Βικτόρια», τόνισε η Άλαν. «Και αυτό στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: αν σας πούνε να φύγετε, φύγετε!».

Aerial footage showed the destruction caused by bushfires burning in Australia’s Victoria state.

Thirty fires are still active with weather conditions set to worsen on Friday, officials said. pic.twitter.com/K2xcOtJdJW — NTD News (@NTDNews) January 10, 2026

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, που αγνοούνταν σε μια από τις πιο ενεργές πυρκαγιές, τελικά εντοπίστηκαν, σημείωσε η Άλαν.

Συνολικά 130 κτίρια – σπίτια και άλλα—έχουν καταστραφεί στην πολιτεία Βικτόρια, ανακοίνωσε ο Τιμ Γουίμπους αρμόδιος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Catastrophic fire danger is in place for most of Victoria in Australia, the biggest one being the longwood fire which has spread to over 88,000 acres.

📸BBC pic.twitter.com/GrIafLAs7g — StrandenWX (@StrandenWX) January 9, 2026

Δέκα μεγάλες πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται, εξήγησε ο ίδιος, με πολλές από αυτές να ενδέχεται να παραμείνουν ενεργές «για ημέρες, αν όχι εβδομάδες».

Οι μεγαλύτερες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε αραιοκατοικημένες περιοχές. Εκατοντάδες πυροσβέστες από όλη την Αυστραλία έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπισή τους.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στην αρχή της εβδομάδας δείχνουν τον νυχτερινό ουρανό βαμμένο πορτοκαλί και φλόγες να κατατρώνε θαμνώδη περιοχή.

Μια άλλη πυρκαγιά απελευθέρωσε τόση θερμότητα ώστε προκάλεσε τοπική καταιγίδα, όπως ανέφεραν οι πυροσβέστες.

Η θερμοκρασία στην Αυστραλία έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 1,51° Κελσίου από το 1910, αναφέρουν οι ερευνητές. Η αλλαγή αυτή προκαλεί αύξηση της συχνότητας των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.