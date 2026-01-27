Αυστραλία: Κύμα καύσωνα πυροδότησε πυρκαγιές - Η Μελβούρνη κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα των τελευταίων 17 ετών - Real.gr

Ένα σφοδρό κύμα καύσωνα με υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ στη νοτιοανατολική Αυστραλία πυροδότησε πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση, υποχρέωσε εκατοντάδες κατοίκους σε αγροτικές περιοχές να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ η Μελβούρνη κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα έπειτα από σχεδόν 17 χρόνια.

Οι θερμοκρασίες σε τμήματα της Μελβούρνης, της πρωτεύουσας της δεύτερης πολυπληθέστερης πολιτείας της Αυστραλίας, της Βικτόριας, ξεπέρασαν τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Πόλεις στην περιφέρεια Μαλί, στο βορειοδυτικό τμήμα της πολιτείας της Βικτόριας, κατέγραψαν θερμοκρασία που έφθασε τους 48,9 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας το ρεκόρ στην πολιτεία αυτή, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από την Αυστραλιανή Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ο καύσωνας, που είναι ο εντονότερος από το ”Μαύρο Σάββατο” του 2009, όταν πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στοίχισαν τη ζωή σε 173 ανθρώπους στη Βικτόρια, ανέβασε το επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς σε κάποια τμήματα της πολιτείας σε ακραίο.

Πολλές κοινότητες εξακολουθούν να ανακάμπτουν από εκτεταμένες πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στις αρχές του μήνα, που επίσης προκλήθηκαν από ένα σφοδρό κύμα καύσωνα.

Ο Κρις Χάρντμαν, ο επικεφαλής της υπηρεσίας Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών της Βικτόριας, δήλωσε ότι μαίνονται έξι μεγάλες πυρκαγιές με τρεις από αυτές να είναι εκτός ελέγχου.

Ο ίδιος είπε ότι μια πυρκαγιά που κινείται με ταχείς ρυθμούς στην περιφέρεια ‘Οτγουεϊζ είναι αυτή που προβληματίζει περισσότερο τους πυροσβέστες καθώς κατακαίει περίπου 100.000 τμ και έχει καταστρέψει τουλάχιστον τρεις ιδιοκτησίες.

Ο Χάρντμαν προειδοποίησε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι ισχυροί άνεμοι με ταχύτητα έως και 70 χλμ/ώρα που προβλέπονται για το βράδυ θα μπορούσαν να εξαπλώσουν περαιτέρω την πυρκαγιά απειλώντας σπίτια.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών έχουν χτυπήσει πόρτες σε περίπου 1.100 σπίτια και έχουν στείλει γραπτά μηνύματα σε περίπου 10.000 τηλέφωνα προτρέποντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή, δήλωσε ο ίδιος.

Σε ολόκληρη τη Βικτόρια απαγορεύτηκε πλήρως το άναμμα φωτιάς καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο νέων πυρκαγιών.

Οι διοργανωτές του Αυστραλιανού Open, του τουρνουά τέννις Grand Slam που διεξάγεται στη Μελβούρνη, δήλωσαν ότι οι αγώνες στα εξωτερικά γήπεδα και το κλείσιμο της οροφής (Σ.τ.Σ: σε έναν αγώνα τένις είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται στα μεγάλα στάδια για τη συνέχιση του παιχνιδιού παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως βροχή ή υπερβολική ζέστη) θα ακολουθήσουν τα πρωτόκολλα ακραίων συνθηκών ζέστης. Οι αγώνες με αναπηρικά αμαξίδια έχουν αναβληθεί για αύριο, Τετάρτη.

Στην ενδοχώρα της Βικτόριας, οι θερμοκρασίες σε ορισμένες αγροτικές πόλεις έσπασαν τα τοπικά ρεκόρ.

Το αεροδρόμιο Χόουπτουν και το Γουόλπιαπ στην περιφέρεια Μαλί, περίπου 477 χλμ. (296 μίλια) βορειοδυτικά της Μελβούρνης, κατέγραψαν αμφότερα 48,9 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην πολιτεία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters