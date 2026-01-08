Quantcast
Αυστραλία: Μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας - Real.gr
real player

Αυστραλία: Μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας

13:30, 08/01/2026
Αυστραλία: Μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας

ΠΗΓΗ: Χ

Σύνοψη από το

  • Ανεξέλεγκτες φωτιές μαίνονται σε δασικές περιοχές της Βικτόρια, αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τις αρχές να εκδώσουν προειδοποίηση για το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Παρασκευή.
  • Με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, δύο μεγάλες πυρκαγιές κοντά σε Λόνγκγουντ και Ουάλγουα έχουν επεκταθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, με τις αρχές να αναμένουν περαιτέρω εξάπλωση λόγω ζέστης και ανέμων.
  • Το επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς ορίστηκε για αύριο στο «καταστροφικό», με τις αρχές να προειδοποιούν για απώλεια ζωών ή περιουσιών, ενώ η κατάσταση θυμίζει το «Μαύρο Καλοκαίρι» του 2019 και οδηγεί σε κλείσιμο περίπου 450 σχολείων.

Ανεξέλεγκτες φωτιές μαίνονται σήμερα σε δασικές περιοχές της αυστραλιανής πολιτείας Βικτόρια αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τις αρχές να εκδώσουν προειδοποίηση για το υψηλότερο επίπεδο διαβάθμισης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Παρασκευή.

Με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της πολιτείας δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές μαίνονται κοντά στις πόλεις Λόνγκγουντ και Ουάλγουα.

Οι φωτιές έχουν καταστρέψει τουλάχιστον δύο υποδομές και αναμένεται να συνεχίσουν να εξαπλώνονται και αύριο καθώς αυξάνονται η ζέστη και οι άνεμοι, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η φωτιά στο Λόνγκγουντ έχει επεκταθεί σε περισσότερα από 250.000 στρέμματα, ενώ εκείνη της Ουάλγουα σε 100.000 στρέμματα και έχει δημιουργήσει το δικό της καιρικό σύστημα με πυροσωρειτομελανία [Σ.τ.Σ: ένα σύννεφο καταιγίδας (σωρειτομελανίας) που δημιουργείται από μια έντονη πηγή θερμότητας κοντά στο έδαφος, όπως μια μεγάλη δασική πυρκαγιά ή ηφαιστειακή έκρηξη], το οποίο προκαλεί αστραπές και βροντές.

Οι κάτοικοι δεκάδων γειτονικών πόλεων κλήθηκαν να τις εκκενώσουν.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το επίπεδο διαβάθμισης κινδύνου πυρκαγιάς ορίστηκε για αύριο στο υψηλότερο , “καταστροφικό”, και ότι και οι δύο πυρκαγιές ενέχουν κινδύνους για την απώλεια ζωών ή περιουσιών.

“Αύριο θα είναι μια πολύ, πολύ δύσκολη ημέρα για τις δασικές πυρκαγιές στην πολιτεία της Βικτόριας”, είπε σε συνέντευξη Τύπου ο επκεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Τζέισον Χέφερναν.

 

Οι δασικές πυρκαγιές εκδηλώνονται εν μέσω ενός έντονου κύματος καύσωνα στο νότιο τμήμα της Αυστραλίας. Οι μετεωρολόγοι έχουν πει ότι οι συνθήκες είναι αντίστοιχες με εκείνες του 2019, όταν οι δασικές πυρκαγιές κατέστρεψαν μεγάλες εκτάσεις της νοτιοανατολικής Αυστραλίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 33 άνθρωποι, κάτι που έμεινε στην ιστορία ως Μαύρο Καλοκαίρι.

Αύριο αναμένεται να παραμείνουν κλειστά περίπου 450 σχολεία στη Βικτόρια και να ακυρωθούν πολλά δρομολόγια τρένων.

Για σήμερα έχουν εκδοθεί “πλήρεις απαγορεύσεις φωτιάς” σε αρκετές περιοχές, ενώ αύριο θα ισχύσει η ίδια απαγόρευση για ολόκληρη την πολιτεία.

Στη Νέα Ζηλανδία, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, η MetService, επίσης προειδοποίησε για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών το σαββατοκύριακο καθώς το κύμα καύσωνα κατευθύνεται προς τη Θάλασσα της Τασμανίας.

Οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για καύσωνα για τμήματα της ανατολικής ακτής της Νέας Ζηλανδίας και για το βόρειο τμήμα του Νότιου Νησιού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

14:18 09/01
«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

12:33 09/01
Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

12:18 09/01
Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

12:47 09/01
Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

11:35 09/01
Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

08:41 09/01
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

11:14 09/01
Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

10:00 09/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved