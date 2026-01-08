Αυστραλία: Μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας - Real.gr

Ανεξέλεγκτες φωτιές μαίνονται σήμερα σε δασικές περιοχές της αυστραλιανής πολιτείας Βικτόρια αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τις αρχές να εκδώσουν προειδοποίηση για το υψηλότερο επίπεδο διαβάθμισης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Παρασκευή.

Με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της πολιτείας δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές μαίνονται κοντά στις πόλεις Λόνγκγουντ και Ουάλγουα.

Οι φωτιές έχουν καταστρέψει τουλάχιστον δύο υποδομές και αναμένεται να συνεχίσουν να εξαπλώνονται και αύριο καθώς αυξάνονται η ζέστη και οι άνεμοι, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η φωτιά στο Λόνγκγουντ έχει επεκταθεί σε περισσότερα από 250.000 στρέμματα, ενώ εκείνη της Ουάλγουα σε 100.000 στρέμματα και έχει δημιουργήσει το δικό της καιρικό σύστημα με πυροσωρειτομελανία [Σ.τ.Σ: ένα σύννεφο καταιγίδας (σωρειτομελανίας) που δημιουργείται από μια έντονη πηγή θερμότητας κοντά στο έδαφος, όπως μια μεγάλη δασική πυρκαγιά ή ηφαιστειακή έκρηξη], το οποίο προκαλεί αστραπές και βροντές.

Οι κάτοικοι δεκάδων γειτονικών πόλεων κλήθηκαν να τις εκκενώσουν.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το επίπεδο διαβάθμισης κινδύνου πυρκαγιάς ορίστηκε για αύριο στο υψηλότερο , “καταστροφικό”, και ότι και οι δύο πυρκαγιές ενέχουν κινδύνους για την απώλεια ζωών ή περιουσιών.

“Αύριο θα είναι μια πολύ, πολύ δύσκολη ημέρα για τις δασικές πυρκαγιές στην πολιτεία της Βικτόριας”, είπε σε συνέντευξη Τύπου ο επκεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Τζέισον Χέφερναν.

Wildfires are burning across Australia’s Victoria State, with the largest and most intense fire complexes centered on Burrowa–Pine Mountain NP and near the Mount Wombat–Garden Range FFR. Fire conditions are exacerbated by extreme temperatures, which are forecast to peak on Friday pic.twitter.com/TtLSaymGZd — Faytuks Network Weather (@FaytuksWeather) January 8, 2026

Οι δασικές πυρκαγιές εκδηλώνονται εν μέσω ενός έντονου κύματος καύσωνα στο νότιο τμήμα της Αυστραλίας. Οι μετεωρολόγοι έχουν πει ότι οι συνθήκες είναι αντίστοιχες με εκείνες του 2019, όταν οι δασικές πυρκαγιές κατέστρεψαν μεγάλες εκτάσεις της νοτιοανατολικής Αυστραλίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 33 άνθρωποι, κάτι που έμεινε στην ιστορία ως Μαύρο Καλοκαίρι.

Αύριο αναμένεται να παραμείνουν κλειστά περίπου 450 σχολεία στη Βικτόρια και να ακυρωθούν πολλά δρομολόγια τρένων.

Για σήμερα έχουν εκδοθεί “πλήρεις απαγορεύσεις φωτιάς” σε αρκετές περιοχές, ενώ αύριο θα ισχύσει η ίδια απαγόρευση για ολόκληρη την πολιτεία.

Στη Νέα Ζηλανδία, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, η MetService, επίσης προειδοποίησε για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών το σαββατοκύριακο καθώς το κύμα καύσωνα κατευθύνεται προς τη Θάλασσα της Τασμανίας.

Οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για καύσωνα για τμήματα της ανατολικής ακτής της Νέας Ζηλανδίας και για το βόρειο τμήμα του Νότιου Νησιού.