Αυστραλία: Νικήτρια η κεντροαριστερή κυβέρνηση στις βουλευτικές εκλογές - Real.gr

Το Εργατικό Κόμμα υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι κέρδισε σήμερα τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Αυστραλία, σύμφωνα με τις προβολές της δημόσιας τηλεόρασης ABC με βάση τα πρώτα αποτελέσματα.

Το Εργατικό Κόμμα «θα σχηματίσει κυβέρνηση στο επόμενο Κοινοβούλιο», δήλωσε ο εκλογικός αναλυτής του ABC Άντονι Γκριν.

Ο ηγέτης της συντηρητικής αντιπολίτευσης, ο Πίτερ Ντάτον, έχασε την έδρα του, σύμφωνα με την προβολή της δημόσιας τηλεόρασης με βάση μερικά αποτελέσματα στην εκλογική περιφέρειά του.

A teary Anthony Albanese has delivered his victory speech to a raucous crowd of supporters at Labor HQ.

He is the first Labor prime minister in Australia to win two elections in a row since Bob Hawke in 1990. #9News#AustraliaDecides | LIVE on Channel 9, 9Now and Stan pic.twitter.com/gtwnZpN41u

