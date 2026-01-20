Αυστραλία: Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις παραλίες στα ανατολικά μετά τις πρόσφατες επιθέσεις καρχαριών - Real.gr

Μια σειρά από επιθέσεις καρχαριών στην ανατολική Αυστραλία ώθησε σήμερα οργάνωση ναυαγοσωστών να συμβουλεύσει τους κολυμβητές να αποφεύγουν τις παραλίες και να χρησιμοποιούν τις δημοτικές πισίνες.

Τέσσερις επιθέσεις καρχαριών σημειώθηκαν μέσα σε 48 ώρες στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, της οποίας πρωτεύουσα είναι το Σίδνεϊ. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η παράκτια περιοχή έχει πληγεί τις τελευταίες ημέρες από έντονες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να έχουν θολώσει τα νερά.

Αυτό δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για τους ταυροκαρχαρίες, σύμφωνα με την οργάνωση ναυαγοσωστών Surf Life Saving New South Wales.

«Η ποιότητα του νερού είναι τόσο κακή που ενθαρρύνει τη δραστηριότητα των ταυροκαρχαριών», δήλωσε η οργάνωση στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ABC. «Απλώς πηγαίνετε στην δημοτική πισίνα, γιατί σε αυτή τη φάση, θεωρούμε τις παραλίες μη ασφαλείς».

Σήμερα, ένας σέρφερ δέχτηκε επίθεση από καρχαρία και υπέστη ελαφρά τραύματα, ανέφερε η Surf Life Saving New South Wales. Αυτή είναι η τέταρτη επίθεση καρχαρία στη Νέα Νότια Ουαλία σε μόλις δύο ημέρες.

Σε μία από τις επιθέσεις, στο Μάνλι, στα περίχωρα του Σίδνεϊ, ένας καρχαρίας δάγκωσε έναν σέρφερ στα πόδια, αφήνοντάς τον σε κρίσιμη κατάσταση.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ένα 11χρονο αγόρι γλίτωσε σώο και αβλαβές από επίθεση καρχαρία που δάγκωσε τη σανίδα του σερφ του λίγο βορειότερα.

Όλες οι παραλίες στα βόρεια προάστια του Σίδνεϊ είναι κλειστές μέχρι νεωτέρας.

Την Κυριακή, ένα 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά ενώ κολυμπούσε σε μια παραλία του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με τον Τζόζεφ ΜακΝάλτι, αξιωματικό θαλάσσιων επιχειρήσεων της τοπικής αστυνομίας, η επίθεση πραγματοποιήθηκε από έναν ταυροκαρχαρία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν προσελκύσει ταυροκαρχαρίες στις ακτές, όπου τα ποτάμια εκβάλλουν στη θάλασσα.

«Οι καρχαρίες, ειδικά οι ταυροκαρχαρίες, έλκονται από τις εισροές γλυκού νερού για να τραφούν με ψάρια και ζώα που μεταναστεύουν προς τις εκβολές του ποταμού», εξηγεί ο Κάλουμ Μπράουν του πανεπιστημίου Macquarie στο Σίδνεϊ.

«Δεδομένων των απίστευτων βροχοπτώσεων που είχαμε πρόσφατα, ο κίνδυνος να συναντήσετε καρχαρίες είναι υψηλός. Μείνετε μακριά από το νερό», προσθέτει.

Περισσότερα από 1.280 περιστατικά με καρχαρίες έχουν καταγραφεί στην Αυστραλία από τότε που ξεκίνησαν οι στατιστικές το 1791, με περισσότερα από 250 να έχουν ως αποτέλεσμα θανάτους, σύμφωνα με μια βάση δεδομένων που περιγράφει λεπτομερώς τις αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-καρχαρία.