Αυστραλία: Πέμπτη ημέρα του ανθρωποκυνηγητού για τον ένοπλο που φέρεται να σκότωσε δύο αστυνομικούς - Real.gr

Η αστυνομία της Αυστραλίας βρίσκεται αντιμέτωπη με δύσκολες αλπικές μετεωρολογικές συνθήκες σήμερα καθώς συνεχίζει για πέμπτη ημέρα να αναζητά έναν ένοπλο που διέφυγε σε πυκνή θαμνώδη έκταση και ο οποίος φέρεται ότι πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς και τραυμάτισε έναν ακόμη σε αγροτική ιδιοκτησία στην πολιτεία της Βικτώριας.

Εκατοντάδες αστυνομικοί βρίσκονται στο πεδίο σε αναζήτηση του 56χρονου Ντέζι Φρίμαν, πρώην Ντέσμοντ Φίλμπι, ο οποίος φέρεται να διαθέτει ειδικές ικανότητες κίνησης ανάμεσα στους θάμνους και να κατέχει διάφορα ισχυρά πυροβόλα όπλα, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η περιοχή των ερευνών περιλαμβάνει την πόλη Πορεπάνκα, περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μελβούρνης, όπου ο Φρίμαν φέρεται να πυροβόλησε τους αστυνομικούς την Τρίτη, προτού διαφύγει πεζή μέσα στους θάμνους.

Ο Τζόναθαν Χόου, μετεωρολόγος του Γραφείου Μετεωρολογίας, δήλωσε πως έχει εκδοθεί προειδοποίηση για δύσκολες καιρικές συνθήκες στην περιοχή, με κρύο, ανέμους και χιόνι.

Μια πολύ κρύα νύχτα προμηνύεται για την περιοχή, ενδεχομένως με υαλόπαγο στους δρόμους μεταξύ άλλων, είπε ο Χάου. Ελάχιστη θερμοκρασία 0 βαθμών Κελσίου προβλέπεται για αύριο Κυριακή στην Πορεπάνκα, σύμφωνα με το γραφείο μετεωρολογίας.

Η πρωθυπουργός της Βικτώριας Τζασίντα Άλαν επισκέφτηκε την Παρασκευή το κοντινό αστυνομικό τμήμα της Ουανγκαράτα για να αποτίσει φόρο τιμής στους δύο αστυνομικούς που σκοτώθηκαν, τον αστυνομικό ερευνητή Νιλ Τόμσον, 59 ετών, και τον αστυφύλακα Βαντίμ ντε Βάαρτ, 35 ετών, εν μέσω “τεράστιας επιχείρησης” όπως τη χαρακτήρισε των αρχών για να συλλάβουν τον Φρίμαν.

“Η απώλειά τους δεν θα ξεχαστεί. Υπηρέτησαν με τιμή”, είπε η Άλαν για τους αστυνομικούς, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο Φρίμαν φέρεται να πυροβόλησε εναντίον μιας ομάδας δέκα αστυνομικών, στους οποίους περιλαμβάνονταν μέλη της ομάδας έρευνας σεξουαλικών εγκλημάτων και παιδιών, όταν έφθασαν στην ιδιοκτησία του στην Πορεπάνκα προκειμένου να εκτελέσουν ένταλμα έρευνας.

Αυστραλιανά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η αστυνομία πιστεύει πως ο Φρίμαν είναι κυρίαρχος πολίτης” (ή “πολίτης του κράτους”, ένας όρος που αναφέρεται σε άτομα τα οποία πιστεύουν ότι είναι “ανεξάρτητα” από τους νόμους και την εξουσία του κράτους, το οποίο και θεωρούν παράνομο).