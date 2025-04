Αυστραλία: Πέντε νεκροί στην λόγω των γιγάντιων κυμάτων - Real.gr

Άλλοι δύο αγνοούνται στα ανοικτά των ακτών της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Βικτώριας.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι πνίγηκαν εξαιτίας των τεράστιων κυμάτων που έπληξαν περιοχές της Αυστραλίας το Σαββατοκύριακο του Πάσχα.

Το Σάββατο το πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε στο νερό κοντά στην Τάθρα στη νότια Νέα Νότια Ουαλία. Χθες ένας 58χρονος ψαράς και δύο άλλοι άνδρες βρέθηκαν νεκροί σε διαφορετικά περιστατικά στην πολιτεία.

Εν τω μεταξύ οι διασώστες αναζητούν έναν άνδρα που παρασύρθηκε από τα νερά κοντά στο Σίδνεϊ.

