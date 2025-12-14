Σίδνεϊ: Πυροβολισμοί σε παραλία - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες, δύο συλλήψεις - Βίντεο από την επίθεση - Real.gr

Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αποκρίνεται σε ένα εξελισσόμενο περιστατικό στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ και προέτρεψε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald έγραψε ότι υπάρχουν αναφορές για πολλούς πυροβολισμούς στη διάσημη αυτή παραλία της Αυστραλίας, αν και δεν είναι ξεκάθαρο προς το παρόν αν υπάρχουν θύματα.

«Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε δύο ανθρώπους μετά τις πληροφορίες για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, ενώ αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι υπάρχουν τραυματίες.

«Η επιχείρηση της αστυνομίας συνεχίζεται και εξακολουθούμε να καλούμε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχ», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald ανέφερε ότι ο ένας φερόμενος ως δράστης τραυματίστηκε από τα πυρά της αστυνομίας και ο άλλος συνελήφθη. Εξάλλου η εφημερίδα σημείωσε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, ενώ τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky και ABC μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

Δείτε τα βίντεο:

Shooting in Bondi beach. As usual it looks like the usual suspects. Very sad. Australia is starting to look like America

Fuck u to every politician that allowed this rubbish to come here

Very very sad. pic.twitter.com/7YmEi7ZkP9 — Teezy (@whalebetttt) December 14, 2025

Over 2,000 members of the Jewish community held a Hanukkah celebration at Bondi Beach, Australia. Two men armed with guns opened fire on the crowd in a mass shooting. This is a terror attack. pic.twitter.com/JjJ7X64J3f — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) December 14, 2025



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ