Αυστραλία: Σε ισόβια η γυναίκα που σκότωσε με δηλητηριασμένα μανιτάρια τρία μέλη της οικογένειάς της - Real.gr

«Η πλήρης απουσία τύψεων εκ μέρους σας γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή των θυμάτων», δήλωσε ο δικαστής Κρίστοφερ Μπιλ του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας της Βικτώριας στη Μελβούρνη, καταδικάζοντας την 50χρονη Έριν Πάτερσον. «Η σοβαρότητα των πράξεών σας δικαιολογεί την επιβολή των μέγιστων ποινών για τα εγκλήματά σας», πρόσθεσε.

Η Έριν Πάτερσον είχε κριθεί ένοχη τον Ιούλιο για το φόνο των γονιών του συζύγου της και της θείας αυτού του τελευταίου, καθώς και για απόπειρα φόνου του θείου του συζύγου της.

Τα γεγονότα ανάγονται σ’ ένα οικογενειακό δείπνο τον Ιούλιο 2023 σε μια μικρή αγροτική πόλη της νοτιοανατολικής Αυστραλίας. Η Πάτερσον, μια γυναίκα με πάθος για τη μαγειρική, αλλά και και για τις υποθέσεις εγκλημάτων, είχε σερβίρει μια αγγλική σπεσιαλιτέ, ένα μοσχάρι Ουέλινγκτον, με φαλλοειδείς αμανίτες, ένα από τα πιο επικίνδυνα δηλητηριώδη μανιτάρια. Τρεις προσκεκλημένοι έχασαν τη ζωή τους, μόνον ένας επέζησε.

Ο σύζυγός της, από τον οποίο είχε χωρίσει, είχε αρνηθεί την πρόσκληση.

Τα κίνητρά της παραμένουν μυστηριώδη έπειτα από περισσότερο από δύο μήνες δίκης, την οποία παρακολούθησαν τα μέσα ενημέρωσης και οι λάτρεις των υποθέσεων εγκλημάτων σε όλο τον κόσμο.

Ψέμα

Στο τραπέζι του γεύματος που οργανώθηκε το Σάββατο 29 Ιουλίου 2023 από την Έριν Πάτερσον ήταν οι Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, οι γονείς του συζύγου της, του Σάιμον. Η θεία του Σάιμον, η Χέδερ Ουίλκινσον, και ο θείος του, ο Ίαν, πάστορας μια τοπικής εκκλησίας βαπτιστών, βρίσκονταν επίσης στην παρέα.

Ο Σάιμον από την πλευρά του είχε αρνηθεί την πρόσκληση, εξηγώντας πως δεν αισθανόταν καλά για να την δεχθεί. «Ελπίζω ότι θα αλλάξεις γνώμη», του είχε απαντήσει με SMS η Έριν Πάτερσον.

Οι δυο τους ήταν χωρισμένοι από το 2015 χωρίς να έχουν πάρει διαζύγιο και η σχέση τους είχε επιδεινωθεί εξαιτίας διαφωνιών σχετικά με την καταβολή μιας διατροφής.

Η Έριν Πάτερσον είχε ανακοινώσει στους συνδαιτημόνες πως πάσχει από καρκίνο και τους είχε ζητήσει συμβουλές για το πώς θα έπρεπε να το ανακοινώσει στα παιδιά της, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Εντούτοις δεν υπάρχει καμιά τέτοια ιατρική διάγνωση. Η εισαγγελία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ένα ψέμα για να προσελκύσει τους συνδαιτημόνες της.

Για το γεύμα, η Αυστραλή ανακάτεψε μοσχαρίσια φιλέτα με τα μανιτάρια, τυλίγοντας το σύνολο σε μια ζύμη για να ετοιμάσει το μοσχάρι Ουέλινγκτον. Ήταν ένα «νοστιμότατο» πιάτο, όπως είχε πει η θεία Χέδερ Ουίλκινσον.

Τα μανιτάρια, τα οποία αναγνωρίσθηκαν ως αμανίτες οι φαλλοειδείς, έχουν μια γλυκιά γεύση που κρύβει τον τοξικό χαρακτήρα τους. Είναι μεταξύ των πιο θανατηφόρων μανιταριών στον πλανήτη και υπεύθυνα για το 90% του συνόλου των θανάτων που οφείλονται σε κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών.

Οι Ντον, Γκέιλ και Χέδερ κατέληξαν μέσα σε μία εβδομάδα. Μόνο ο Ίαν, ο πάστορας, επέζησε έπειτα από εβδομάδες νοσηλείας.

«Απαράμιλλη ντετέκτιβ»

Η Έριν Πάτερσον περιγράφηκε ως μια επιμελής μητέρα, η οποία διαδραμάτιζε ενεργό ρόλο στους κόλπους του τοπικού πληθυσμού και ήταν εθελόντρια στη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου του χωριού.

Ήταν επίσης μέλος μιας ομάδας στο Facebook όπου συζητούσε τους πιο διαβόητους φόνους που είχαν γίνει στην Αυστραλία. Η φίλη της, η Κριστίν Χάντερ, είπε στη δίκη πως είχε φήμη «απαράμιλλης ντετέκτιβ».

Στο εδώλιο, η Πάτερσον διαβεβαίωσε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει κανένα και ισχυρίσθηκε πως η δηλητηρίαση ήταν τυχαία.

Στο τέλος της δίκης η δικαιοσύνη αποκάλυψε ωστόσο πως η αστυνομία την υποψιαζόταν ότι είχε επιχειρήσει τρεις φορές από το 2021 ως το 2022 να σκοτώσει το σύζυγό της, προσφέροντάς του δηλητηριασμένα φαγητά.

Θα έχει στη διάθεσή της για να ασκήσει έφεση 28 ημέρες μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.