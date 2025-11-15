Αυστραλία: Θα ζητήσει στη σύνοδο κορυφής για το κλίμα στη Βραζιλία, να φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο της COP31 - Real.gr

Ο υπουργός Ενέργειας της Αυστραλίας Κρις Μπράουν δήλωσε ότι θα μεταβεί σήμερα στην Βραζιλία όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής για την κλιματική αλλαγή COP31, με σκοπό να διεκδικήσει την διοργάνωση της επόμενης συνόδου κορυφής στην χώρα του, εν μέσω μιας αντιπαράθεσης με την Τουρκία που ως αντίπαλη υποψήφια επίσης διεκδικεί να φιλοξενήσει την σύνοδο κορυφής.

Η Αυστραλία και η Τουρκία υπέβαλαν τις υποψηφιότητες του το 2022 για τη διοργάνωση της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα και έκτοτε και οι δύο χώρες αρνούνται να παραχωρήσουν η μία την άλλη την υποψηφιότητα της. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, έγραψε αυτόν τον μήνα στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν σε μια προσπάθεια να επιλύσει τη μακροχρόνια αυτή διένεξη.

Ο Μπόουεν δήλωσε, ότι η απόφαση για το θέμα θα ληφθεί στην COP30 και υποστήριξε ότι «η Αυστραλία έχει τη συντριπτική υποστήριξη του κόσμου για να φιλοξενήσει» τη σύνοδο κορυφής του επόμενου έτους, σύμφωνα με επίσημο αντίγραφο των δηλώσεών που έκανε σε δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ.

Σε δήλωσή του, ο Μπόουεν δήλωσε ότι θα υποστηρίξει σθεναρά την Αυστραλία και θα αναδείξει την βιομηχανία καθαρής ενέργειας στη σύνοδο κορυφής που διεξάγεται στην πόλη Μπελέμ του Αμαζονίου.

Η Αυστραλία θέλει να φιλοξενήσει για πρώτη φορά τη σύνοδο κορυφής του χρόνου με τις νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού και να δείξει πώς να καταπολεμήσουμε από κοινού την «υπαρξιακή απειλή» της κλιματικής αλλαγής, δήλωσε ο Μπόουεν.

«Το έθνος μας διακυβεύεται σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, αλλά κάθε προσπάθεια που καταβάλλουμε τώρα θα βοηθήσει στην αποτροπή των χειρότερων επιπτώσεων», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το Φόρουμ των Νησιών του Ειρηνικού, που συνιστά μια ομάδα διπλωματών από 18 νησιωτικές χώρες, υποστηρίζει την υποψηφιότητα της Αυστραλίας. Αρκετές νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού κινδυνεύουν από την άνοδο της στάθμης των θαλασσών.

Η Αυστραλία, έχοντας θέσει στόχο να γίνει «υπερδύναμη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», εγκαταλείπει την ενέργεια που βασίζεται στον άνθρακα και το φυσικό αέριο και επιδιώκει επενδύσεις σε κρίσιμα ορυκτά, πράσινο χάλυβα και τεχνολογίες μετάβασης όπως οι συσσωρευτές.

Η Τουρκία λέει ότι επιθυμεί μια Διάσκεψη των Μερών (COP), που θα ασχολείται πιο άμεσα με τη χρηματοδότηση των προσπαθειών των αναπτυσσόμενων χωρών για το κλίμα, παρουσιάζοντας παράλληλα την πρόοδό της προς τον στόχο μηδενικών εκπομπών για το 2053.

Η ετήσια Διάσκεψη των Μερών (COP), το κύριο φόρουμ στον κόσμο για την προώθηση της δράσης για το κλίμα, έχει μετεξελιχθεί με την πάροδο των ετών, από συναθροίσεις διπλωματών, σε διοργάνωση τεράστιων εμπορικών εκθέσεων, όπου οι χώρες υποδοχής μπορούν να προωθήσουν οικονομικές προοπτικές.

