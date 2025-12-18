Αυστραλία: Το Ισλαμικό Κράτος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση της Κυριακής - Real.gr

Quantcast
Αυστραλία: Το Ισλαμικό Κράτος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση της Κυριακής

18:15, 18/12/2025
  • Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος τόνισε ότι η δολοφονία 15 ανθρώπων στην πολύνεκρη επίθεση της Κυριακής στο Σίδνεϊ ήταν «πηγή υπερηφάνειας».
  • Ωστόσο, το Ισλαμικό Κράτος δεν ανέλαβε ρητά την ευθύνη για τη φονική επίθεση της Κυριακής.
  • Δύο επιτιθέμενοι, ένας πατέρας και ο 24χρονος γιος του, κατηγορούνται ότι σκότωσαν 15 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες σε αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.
Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος τόνισε ότι η δολοφονία 15 ανθρώπων στην πολύνεκρη επίθεση της Κυριακής κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χακουκά στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ ήταν «πηγή υπερηφάνειας», σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι της στο Telegram.

Δύο επιτιθέμενοι, ένας πατέρας – που σκοτώθηκε κατά την επίθεση – και ο 24χρονος γιος του, κατηγορούνται ότι σκότωσαν 15 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες σε αντισημιτική επίθεση που διέπραξαν σε παραλία της ακτής Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ, την Κυριακή, στη χειρότερη επίθεση με πυρά κατά πλήθους που διαπράττεται στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

