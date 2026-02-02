Αυστραλία: Το Snapchat μπλόκαρε 415.000 χρήστες κάτω των 16 ετών μέσα σε δύο μήνες - Real.gr

Quantcast
Αυστραλία: Το Snapchat μπλόκαρε 415.000 χρήστες κάτω των 16 ετών μέσα σε δύο μήνες

14:00, 02/02/2026
Το Snapchat ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει μπλοκάρει ή απενεργοποιήσει 415.000 λογαριασμούς που ανήκουν σε χρήστες κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία τους δύο μήνες από την εφαρμογή ενός πρωτοποριακού νόμου που τους απαγορεύει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Συνεχίζουμε να κλειδώνουμε λογαριασμούς καθημερινά», ανέφερε το Snapchat σε ανακοίνωσή του. Το κοινωνικό δίκτυο, ωστόσο, επεσήμανε τα όρια αυτών των μέτρων ελέγχου, εξηγώντας ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ηλικίας των χρηστών έχουν περιθώριο σφάλματος δύο έως τριών ετών.

«Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όσοι είναι κάτω των 16 ετών μπορούν να παρακάμπτουν τα μέτρα προστασίας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν ενδεχομένως λιγότερες ασφαλιστικές δικλείδες, ενώ άλλοι νέοι άνω των 16 ετών χάνουν άδικα την πρόσβαση», δήλωσε η εταιρεία.

Το Snapchat προτείνει στις αυστραλιανές αρχές να απαιτήσουν από τους καταλόγους των εφαρμογών να επαληθεύουν οι ίδιοι την ηλικία των χρηστών πριν τηλεφορτωθούν οι εφαρμογές, επαναλαμβάνοντας το σχετικό αίτημα του διευθύνοντος συμβούλου της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Και επαναλαμβάνει την κριτική του εις βάρος του αυστραλιανού νόμου, ο οποίος καταδικάστηκε ευρέως από τους παράγοντες του κλάδου: το Snapchat «είναι πρώτα και κύρια μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που χρησιμοποιείται από νέους για να παραμένουν συνδεδεμένοι με στενούς φίλους και με την οικογένειά τους».

«Δεν πιστεύουμε ότι η αποκοπή των εφήβων από αυτές τις σχέσεις τους κάνει ασφαλέστερους, πιο ευτυχισμένους ή βελτιώνει την κατάστασή τους με οποιονδήποτε τρόπο», υποστήριξε.

Αρκετές πλατφόρμες, όπως το Snapchat, το TikTok, το YouTube και οι εφαρμογές της Meta (Facebook, Instagram), υποχρεούνται να εφαρμόσουν την απαγόρευση στην Αυστραλία και αντιμετωπίζουν πρόστιμα εάν δεν λάβουν εύλογα μέτρα για να συμμορφωθούν με τον νόμο.

Ο αυστραλιανός νόμος είχε παγκόσμιο αντίκτυπο: η Ινδία έχει αρχίσει να εξετάζει μια παρόμοια πρόταση και, στη Γαλλία, η Εθνοσυνέλευση ψήφισε την περασμένη εβδομάδα υπέρ μιας παρόμοιας απαγόρευσης για άτομα κάτω των 15 ετών, με στόχο την πλήρη εφαρμογή της έως την 1η Ιανουαρίου 2027.

