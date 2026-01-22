Quantcast
Αυστραλία: Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας από πυροβολισμούς σε σπίτι - Διέφυγε ο δράστης - Real.gr
10:27, 22/01/2026
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε την Πέμπτη σε περιστατικό πυροβολισμών σε πόλη της πολιτείας Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αρχές κλήθηκαν σε κατοικία στο Lake Cargelligo, πόλη περίπου 1.500 κατοίκων, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο γυναίκες και ένας άνδρας εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ ένας ακόμη άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Ο δράστης ή οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Οι αρχές κάλεσαν το κοινό να αποφύγει την περιοχή και τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

