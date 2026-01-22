Αυστραλία: Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας από πυροβολισμούς σε σπίτι - Διέφυγε ο δράστης - Real.gr

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε την Πέμπτη σε περιστατικό πυροβολισμών σε πόλη της πολιτείας Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αρχές κλήθηκαν σε κατοικία στο Lake Cargelligo, πόλη περίπου 1.500 κατοίκων, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο γυναίκες και ένας άνδρας εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ ένας ακόμη άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

🚨 BREAKING: 3 dead (2 women, 1 man), 1 wounded in shooting, Lake Cargelligo, New South Wales, Australia. Gunman at large. Police: Avoid Walker St area, residents stay inside. #LakeCargelligoShooting #NSW pic.twitter.com/RIg2NTBaGL — GeoTechWar (@geotechwar) January 22, 2026

Ο δράστης ή οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Οι αρχές κάλεσαν το κοινό να αποφύγει την περιοχή και τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.