Αυστραλία: Υπέκυψε στα τραύματά του 12χρονο αγόρι που είχε δεχθεί επίθεση από καρχαρία στην περιοχή του Σίδνεϊ - Real.gr

Αυστραλία: Υπέκυψε στα τραύματά του 12χρονο αγόρι που είχε δεχθεί επίθεση από καρχαρία στην περιοχή του Σίδνεϊ

10:15, 24/01/2026
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένα 12χρονο αγόρι που νοσηλευόταν ύστερα από επίθεση καρχαρία την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή παραλία του Σίδνεϊ υπέκυψε στα τραύματά του, όπως ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.

Ο Νίκο Άντικ είχε τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη Κυριακή από καρχαρία ενώ πηδούσε από ένα βράχο για να κολυμπήσει με φίλους του σε κολπίσκο στη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας. Οι φίλοι του τον ανέσυραν από το νερό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και στα δύο πόδια.

Ήταν η τρίτη φονική επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ από τον Σεπτέμβριο. Μετά το περιστατικό με τον 12χρονο ακολούθησαν τρεις ακόμα επιθέσεις καρχαριών, όχι θανατηφόρες, μέσα σε 48 ώρες στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, της οποίας πρωτεύουσα είναι το Σίδνεϊ, με αποτέλεσμα οι αρχές να καλέσουν τους πολίτες να αποφεύγουν τις παραλίες.

Οι θάλασσες που συγκεντρώνουν όλο και περισσότερους λουόμενους και η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών, που φαίνεται να επηρεάζει τα πρότυπα μετανάστευσης των καρχαριών, ενδεχομένως συμβάλλουν στην αύξηση των επιθέσεων παρά την υπεραλίευση που εξαντλεί ορισμένα είδη, λένε οι επιστήμονες.

Η παράκτια αυτή περιοχή επηρεάστηκε επίσης τις τελευταίες ημέρες από βροχοπτώσεις που έκαναν τα νερά θολά, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τους καρχαρίες.

Στην Αυστραλία καταγράφονται κατά μέσο όρο 20 επιθέσεις καρχαρία τον χρόνο, και λιγότερες από τρεις έχουν ως αποτέλεσμα θανάτους, σύμφωνα με στοιχεία περιβαλλοντικών οργανώσεων. Οι αριθμοί αυτοί επισκιάζονται από τους πνιγμούς στις παραλίες της χώρας.

