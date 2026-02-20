Αυστρία: Προβλήματα στο αεροδρόμιο της Βιέννης λόγω έντονης χιονόπτωσης - Real.gr

«Λόγω έντονων χιονοπτώσεων, η εναέρια κυκλοφορία από και προς τη Βιέννη έχει διαταραχθεί αυτήν τη στιγμή», σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου.
Περισσότερες από 230 πτήσεις που φτάνουν σε αυτό το αεροδρόμιο διέλευσης μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης αναφέρονται ως εκτρεπόμενες, ακυρωμένες ή με καθυστέρηση, και οι αναχωρήσεις ως ακυρωμένες ή με καθυστέρηση.
«Στους επιβάτες των οποίων οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί προτείνεται να μην πηγαίνουν στο αεροδρόμιο», δήλωσαν οι αρχές του αεροδρομίου, με έναν εκπρόσωπο να δηλώνει στο πρακτορείο ειδήσεων APA ότι υπήρχαν 20 εκατοστά χιονιού στο έδαφος.
LIVE: Vienna Airport (image 1) remains closed until 1200UTC due to #snow. Inbounds have diverted to Linz (image 2), Graz, Brno, Munich, Frankfurt & elsewhere.
VIE: https://t.co/c9FBmfylHc
LNZ: https://t.co/uZlSEJ1Dxz
GRZ: https://t.co/BzRjzXCukx#weather #avgeek #aviation pic.twitter.com/Ld9rdl7xUA
— Airport Webcams (@AirportWebcams) February 20, 2026
Ο εξωτερικός περιφερειακός δρόμος της Βιέννης (A21) έκλεισε για αρκετές ώρες και «άλλα τμήματα του αυτοκινητόδρομου έπρεπε να κλείσουν προσωρινά λόγω χιονοστιβάδων, ακινητοποιημένων φορτηγών και μειωμένης ορατότητας», ανέφερε στην ιστοσελίδα του ο Σύνδεσμος Αυστριακών Αυτοκινητιστών.
V Bratislave a okolí už druhý deň intenzívne sneží. Husté sneženie dnes paralyzovalo aj letisko vo Viedni, na ktorom uviazli aj fanúšikovia slovenských hokejistov. Ako to vyzerá u vás? pic.twitter.com/RqOvt0OhvY
— Denník SME (@denniksme) February 20, 2026
Διακοπές ρεύματος αναφέρθηκαν σε αρκετές νότιες και ανατολικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Στυρίας, όπου επηρεάστηκαν 30.000 νοικοκυριά, σύμφωνα με τους τοπικούς φορείς. Αναμενόταν ύφεση του καιρού μέχρι το μεσημέρι. Ο κίνδυνος χιονοστιβάδων παρέμεινε επίσης υψηλός σε αυτήν την ορεινή χώρα.