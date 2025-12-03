Αυτές είναι οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στην Φεντερίκα Μογκερίνι - Αφέθηκε ελεύθερη υπό όρους - Real.gr

Τι ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Κατηγορίες περί ευνοιοκρατίας στην ανάθεση σύμβασης για την εκπαίδευση μελλοντικών διπλωματών στο Κολέγιο της Ευρώπης απαγγέλθηκαν επισήμως κατά της πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι και σημερινής διευθύντριας του Κολεγίου, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι συνελήφθη χθες μαζί με δύο ακόμη υπόπτους κατά των οποίων απαγγέλθηκαν επίσης επισήμως κατηγορίες σήμερα, έπειτα από ανακριτική διαδικασία της βελγικής αστυνομίας που ολοκληρώθηκε αργά τη νύκτα.

Σε ό,τι αφορά τους δύο άλλους συλληφθέντες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι πρόκειται για υψηλόβαθμο στέλεχος του Κολεγίου της Ευρώπης και για υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι ο ένας είναι ο διπλωμάτης Στέφανο Σανίνο.

Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους, διευκρίνισε εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.