Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη της Μυστικής Υπηρεσίας έξω από τον Λευκό Οίκο - Real.gr

Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη της Μυστικής Υπηρεσίας έξω από τον Λευκό Οίκο

11:53, 22/10/2025
Ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του στην πύλη εισόδου της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, έξω από τον Λευκό Οίκο, το βράδυ της Τρίτης, ανακοίνωσε η υπηρεσία. 

Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USSS), το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30, στην Ουάσινγκτον. Όπως ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, «το άτομο συνελήφθη και το όχημα εξετάστηκε και κρίθηκε πως είναι ασφαλές».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μέσα στο Λευκό Οίκο τη στιγμή του συμβάντος, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

 

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του οδηγού ή τα πιθανά κίνητρά του. Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η Μυστική Υπηρεσία απάντησαν σε ερωτήματα για το συγκεκριμένο ζήτημα.

