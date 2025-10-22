Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη της Μυστικής Υπηρεσίας έξω από τον Λευκό Οίκο - Real.gr

Ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του στην πύλη εισόδου της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, έξω από τον Λευκό Οίκο, το βράδυ της Τρίτης, ανακοίνωσε η υπηρεσία.

Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USSS), το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30, στην Ουάσινγκτον. Όπως ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, «το άτομο συνελήφθη και το όχημα εξετάστηκε και κρίθηκε πως είναι ασφαλές».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μέσα στο Λευκό Οίκο τη στιγμή του συμβάντος, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

🇺🇸 В США автомобиль влетел в ворота Секретной службы (USSS) в Белом доме, сообщает New York Times. «Человек был арестован, а транспортное средство было оценено и признано безопасным после инцидента на углу 17-й улицы и улицы Е в 10:37 вечера», — прокомментировали инцидент в… pic.twitter.com/hcQuhE6KSp — Caliber (@Caliberaz) October 22, 2025

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του οδηγού ή τα πιθανά κίνητρά του. Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η Μυστική Υπηρεσία απάντησαν σε ερωτήματα για το συγκεκριμένο ζήτημα.