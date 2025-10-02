Αυξάνονται οι πτωχεύσεις προμηθευτών στη Γερμανία - Real.gr

Αιτία η αδύναμη αγορά, το υψηλό κόστος και το κινέζικο ανταγωνισμό.

Η ανακοίνωση της ZF Friedrichshafen ότι περικόπτει 7.600 θέσεις εργασίας επιδεινώνει τα προβλήματα της γερμανικής βιομηχανίας προμηθευτών, καθώς οι κατασκευαστές εξαρτημάτων αγωνίζονται να διαχειριστούν τη στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα, μαζί με τη μειωμένη ζήτηση για εξαρτήματα κινητήρων καύσης και τον αυξημένο ανταγωνισμό από τους Κινέζους προμηθευτές.

Συμπεριλαμβανομένων των απωλειών θέσεων εργασίας στις Volkswagen, Audi και Porsche, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να καταργήσει σχεδόν 100.000 θέσεις εργασίας έως το 2030, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg.

Οι πτωχεύσεις μεταξύ των Γερμανών προμηθευτών αυξάνονται απότομα, με αναμενόμενες 30% περισσότερες το 2025 σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με έκθεση της συμβουλευτικής εταιρείας Falkensteg.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου, η Falkensteg κατέγραψε 36 πτωχεύσεις προμηθευτών, από 33 το προηγούμενο έτος. Η έκθεση παρακολούθησε προμηθευτές με έσοδα τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2024, αναφέρει το Bloomberg.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι βιομηχανίες προμήθειας αυτοκινήτων και ηλεκτρολογίας κατέγραψαν από 11 εταιρικές πτωχεύσεις η καθεμία, ο υψηλότερος αριθμός σε όλους τους τομείς, σύμφωνα με την έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στην αδελφή έκδοση το Automotive News Europe. Κατά το πρώτο τρίμηνο, καταγράφηκαν 18 πτωχεύσεις προμηθευτών.

Οι Κινέζοι ανταγωνιστές είναι ταχύτεροι, πιο καινοτόμοι. Οι προμηθευτές δυσκολεύονται παρά την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, επειδή το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανάπτυξης συμβαίνει στην Κίνα, όπου ο ανταγωνισμός με τους τοπικούς προμηθευτές είναι έντονος, όπως και ο ρυθμός ανάπτυξης καινοτομικών προγραμμάτων, δήλωσε ο αναλυτής της Gartner, Πέντρο Πασέκο.

«Στην κινεζική αγορά, τα πράγματα συμβαίνουν πολύ πιο γρήγορα όσον αφορά την ταχύτητα ανάπτυξης και το πόσο γρήγορα κινούνται οι κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού» είπε. «Αν θέλετε να παίξετε μεγάλο ρόλο σε αυτήν την αγορά, πρέπει να καλύψετε τη διαφορά με αρκετούς προμηθευτές που ήδη δραστηριοποιούνται εκεί».

Οι δυτικοί προμηθευτές αυτοκινήτων πρέπει να αξιοποιήσουν περισσότερο την κινεζική αγορά για να αυξήσουν την παραγωγή και τις πωλήσεις, δημιουργώντας έτσι οικονομίες κλίμακας και μειώνοντας το κόστος. «Αυτό είναι πιο δύσκολο να γίνει όταν πρέπει να αναπτύξεις τεχνολογίες που δεν έχεις ακόμα», δήλωσε ο Πέντρο Πασέκο.

Η ZF ανακοίνωσε την 1η Οκτωβρίου ότι περικόπτει 7.500 θέσεις εργασίας στη μονάδα ηλεκτροκίνητων συστημάτων κίνησης -που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού στο μεγαλύτερο τμήμα της. Η μονάδα θα σταματήσει την ανάπτυξη προϊόντων που σχετίζονται με ηλεκτρικά οχήματα και θα στρέψει τις επενδύσεις σε τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των plug-in υβριδικών συστημάτων κίνησης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ZF, Ματίας Μίντρεϊχ, δήλωσε ότι ο προμηθευτής μειώνει τις επενδύσεις σε BEV επειδή η στροφή σε πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα «πιθανότατα θα γίνει αργότερα από ό,τι νομίζαμε πριν από μερικά χρόνια».

«Καθώς η αγορά μετάδοσης συρρικνώνεται, πρέπει να εξετάσουμε πώς θα παίξουμε σε αυτήν την αγορά, ώστε να είμαστε μεταξύ των νικητών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσεγγίσουμε με μακροπρόθεσμη προοπτική», δήλωσε ο Ματίας Μίντρεϊχ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της 1ης Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση της ZF ακολούθησε την είδηση ότι η Robert Bosch σχεδιάζει να περικόψει 13.000 θέσεις εργασίας, ή περίπου το 3% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της. Η Continental ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο σχέδια για την κατάργηση 3.000 θέσεων εργασίας στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης αυτοκινήτων, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης που περιλαμβάνει την απόσχιση της αυτοκινητοβιομηχανικής μονάδας για να επικεντρωθεί στα πιο κερδοφόρα τμήματα ελαστικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Ένας άλλος σημαντικός Γερμανός προμηθευτής, η Schaeffler, μειώνει το 3% του εργατικού δυναμικού της, που αποτελείται από 120.000 άτομα, με τις πιο σημαντικές μειώσεις να πραγματοποιούνται στη Γερμανία.

Οι προμηθευτές εξαρτημάτων ICE έχουν «ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης». Η έκθεση του Falkensteg ανέφερε ότι υπάρχουν «πολύ βαθιά διαρθρωτικά προβλήματα» στον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα της Γερμανίας, τα οποία θα κρατήσουν πολλούς προμηθευτές υπό πίεση. Οι εταιρείες που συνδέονται με εξαρτήματα κινητήρων εσωτερικής καύσης αντιμετωπίζουν ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης, ανέφερε η έκθεση.

Είναι δύσκολο να βρεθούν επενδυτές για τέτοιες εταιρείες, εκτός εάν οι προμηθευτές κατασκευάζουν κρίσιμα εξαρτήματα που οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν μπορούν εύκολα να προμηθευτούν αλλού, δήλωσε στο Automobil News Europe, ο συντάκτης της έκθεσης, Γιόνας Έκχαρντ.

Ο Έκχαρντ δήλωσε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες υιοθετούν αυστηρότερη στάση όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού τους και είναι «ολοένα και πιο πρόθυμες να αφήσουν τους προμηθευτές να αποχωρήσουν από την αγορά».

Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στη γερμανική αγορά, σε συνδυασμό με την πιο αργή από την αναμενόμενη αξιοποίηση των επενδύσεων στην ηλεκτρική κινητικότητα, οδηγεί σε ενοποιήσεις στον τομέα.

Οι προμηθευτές που επένδυσαν σημαντικά στην ηλεκτρική κινητικότητα δυσκολεύονται να καλύψουν την παραγωγική τους ικανότητα. «Όσοι δεν μπορούν να επιδείξουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο παρά τα σκληρά μέτρα αναδιάρθρωσης δεν θα βρουν νέους επενδυτές», δήλωσε ο Γιόνας Έκχαρντ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ