Άγαλμα της Τίνα Τέρνερ αποκαλύφθηκε στο Τενεσί, εκεί όπου μεγάλωσε - Real.gr

Ένα άγαλμα ύψους τριών μέτρων προς τιμήν της Τίνα Τέρνερ (Tina Turner), αποκαλύφθηκε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στην αγροτική κοινότητα του Τενεσί, εκεί όπου μεγάλωσε η βασίλισσα του rock 'n' roll.

Σύμφωνα με το ΑP, η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ένα πάρκο στη πόλη Μπράουνσβιλ, περίπου μία ώρα ανατολικά του Μέμφις.

Η πόλη των περίπου 9.000 κατοίκων βρίσκεται κοντά στο Νάτμπας, το χωριό όπου η σταρ πήγαινε σχολείο ως παιδί, ενώ φοίτησε στο λύκειο που βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο όπου στήθηκε το άγαλμα στο πάρκο.

Με συνολικό ύψος 2,4 μέτρα και τοποθετημένο σε μία βάση 60 εκατοστών, το άγαλμα απεικονίζει την Τέρνερ με το χαρακτηριστικό της χτένισμα και με ένα μικρόφωνο στο χέρι, σαν να τραγουδά στη σκηνή.

Φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Φρεντ Ατζανόγκα (Fred Ajanogha) ο οποίος δήλωσε ότι προσπάθησε να αποτυπώσει τις κινήσεις της επί σκηνής, τον τρόπο που κρατούσε το μικρόφωνο με τον δείκτη τεντωμένο, καθώς και το χτένισμά της, το οποίο συνέκρινε με την «χαίτη ενός λιονταριού».