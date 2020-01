Αγανάκτηση Πομπέο μετά τη νέα επίθεση σε βάση φιλοξενεί Αμερικανούς στο Ιράκ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-dpa-TASS

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ απαίτησε ακόμη η κυβέρνηση στη Βαγδάτη να φροντίσει οι «υπεύθυνοι» για αυτή την «επίθεση εναντίον του ιρακινού λαού» να «λογοδοτήσουν» για τις πράξεις τους.

Δεν είναι σαφές ποιος εξαπέλυσε την επίθεση στη βάση Μπαλάντ. Εκπρόσωπος του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού δήλωσε ότι δεν ήταν παρόντες αμερικανοί στρατιωτικοί όταν έγιναν τα πλήγματα. Τέσσερις ιρακινοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν στην επίθεση.

These continued violations of Iraq’s sovereignty by groups not loyal to the Iraqi government must end.