Αγέλη άγριων σκύλων κυνηγά αγοράκι σε παραλία της Ρωσίας - Τρομακτικό ΒΙΝΤΕΟ

Όπως φαίνεται και στα πλάνα, το παιδί τρέχει στην παραλία, ενώ η αγέλη αδέσποτων σκυλιών το κυνηγάει. Για να γλιτώσει μάλιστα, ο μικρός βουτάει στη θάλασσα, αφήνοντας τα σκυλιά να γαβγίζουν στην ακτή.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι γλίτωσε τη ζωή του, σύμφωνα με το Reuters, ο μικρός φαίνεται ότι δέχθηκε πολλά δαγκώματα πριν τελικά πηδήξει στο νερό.

Μέχρι στιγμής, άγνωστη παραμένει η κατάσταση της υγείας του.

Little boy chased by pack of wild dogs on beach in heart-stopping video https://t.co/HmOACUOsx7pic.twitter.com/iuUHp9lHVb