Αγγλία: Γυναίκα σκότωσε του γονείς της και ζούσε με τα πτώματά τους για τέσσερα χρόνια

Στη συνέχεια, χτύπησε άγρια με ένα σφυρί τη μητέρα της και τη μαχαίρωσε πολλές φορές στο στήθος με ένα κουζινομάχαιρο που σύμφωνα με τον δικηγόρο της, το αγόρασε για αυτό τον σκοπό, τον Ιούνιο του 2019.

Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, συνέχισε να ζει με τα πτώματά τους. Η 36χρονη εξήγησε ότι είχε φτιάξει «έναν αυτοσχέδιο τάφο» καλυμμένο με κουβέρτες, φωτογραφίες και πίνακες ζωγραφικής για τον πατέρα της, ο οποίος ήταν «θαμμένος» στο υπνοδωμάτιο και το γραφείο του.

BREAKING: Virginia McCullough has been jailed for life for murdering her parents.

Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι το πτώμα της μητέρας ήταν τυλιγμένο σε υπνόσακο και κρυμμένο μέσα σε μια ντουλάπα.

Τα πτώματά τους ήρθαν στο φως έπειτα από αναζήτηση των γειτόνων της οικογένειας, οι οποίοι υποψιάζονταν πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

Όλο αυτό το διάστημα ουσιαστικά η δράστις «κάλυπτε» τους φόνους, λέγοντας ψέματα για το πού βρίσκονταν οι γονείς της, ενημερώνοντας τους πάντες ότι είτε δεν ήταν καλά, είτε απουσίαζαν από το σπίτι λόγω διακοπών.

Watch as Virginia McCullough, who killed both of her parents in Essex in 2019, describes to police where their remains are hidden.

Read more: https://t.co/b5oRRuoDfGpic.twitter.com/AFpQOJYLUJ