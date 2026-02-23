Αγία Πετρούπολη: Θυρωρός έσωσε αγόρι που έπεφτε από τον 7ο όροφο – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ένα τραγικό δυστύχημα αποτράπηκε την τελευταία στιγμή στην Αγία Πετρούπολη, όταν θυρωρός πολυκατοικίας έσωσε ένα επτάχρονο αγόρι που έπεσε από παράθυρο του έβδομου ορόφου. Την είδηση μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η άμεση αντίδραση του άνδρα αποδείχθηκε καθοριστική. Μόλις αντιλήφθηκε ότι το παιδί έπεφτε, έτρεξε στην αυλή της πολυκατοικίας, στάθηκε κάτω από τα παράθυρα και κατάφερε να το συγκρατήσει την ώρα της πτώσης, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Το αγόρι δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραυματισμούς.

😱 Janitor catches child who fell from the seventh floor in St. Petersburg On Petrozavodskaya Street, a boy was playing near an open window, slipped, and ended up hanging from the ledge. When his strength gave out, a janitor who had rushed over managed to catch him. The child… pic.twitter.com/ZBjuhoTwPi — NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026

Ο διασώστης, μετανάστης εργάτης από το Ουζμπεκιστάν με το όνομα Χαϊρουλά, τραυματίστηκε και ο ίδιος κατά τη διάρκεια της προσπάθειας. Όπως μετέδωσε το κανάλι Mash στην πλατφόρμα Telegram, ενδέχεται να έχει υποστεί κατάγματα στα πλευρά και τραυματισμό στο χέρι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για την κατάσταση της υγείας του.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι η μητέρα του παιδιού βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος, αλλά σε άλλο δωμάτιο. Σημειώνεται πως τα παράθυρα του διαμερίσματος δεν διέθεταν ειδικές κλειδαριές ασφαλείας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, γείτονας ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε τον κίνδυνο, βλέποντας το παιδί στο ανοιχτό παράθυρο και καλώντας σε βοήθεια. Ο θυρωρός κράτησε σφιχτά το αγόρι ώστε να περιορίσει την ένταση της πτώσης και το μετέφερε στην είσοδο του κτιρίου, όπου είχε ήδη φτάσει ασθενοφόρο.