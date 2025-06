Αγιατολάχ Χαμενεΐ: Η μάχη ξεκινά – Ποια σενάρια εξετάζει ο Τραμπ για την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο - Real.gr

Με κομμένη την ανάσα ο πλανήτης παρακολουθεί τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ και το Ιράν να εξαπολύουν εκατέρωθεν επιθέσεις για έκτη συνεχόμενη ημέρα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προχωράει σε ευθεία απειλή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ζητά άνευ όρων παράδοση της Τεχεράνης.

Οι επόμενες ώρες προμηνύονται κρίσιμες και το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν θα πατήσει τελικά ο Αμερικανός πρόεδρος το κουμπί της εμπλοκής.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X: «Στο όνομα του ευγενούς Χαϊντάρ, η μάχη ξεκινά».

Επίσης ο ηγέτης του Ιράν δημοσίευσε στον αγγλόφωνο λογαριασμό του X: «Πρέπει να δώσουμε μια ισχυρή απάντηση στο τρομοκρατικό σιωνιστικό καθεστώς. Δεν θα δείξουμε έλεος στους σιωνιστές».

We must give a strong response to the terrorist Zionist regime.

We will show the Zionists no mercy.

