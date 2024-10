Άγκυρα: 4 νεκροί και 14 τραυματίες από την τρομοκρατική επίθεση - ΒΙΝΤΕΟ

Να σημειωθεί πως το τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk έκανε λόγο για «ομήρους».

Στο σημείο έχουν σταλεί υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, ενώ προς το παρόν, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Η στιγμή της εισβολής στο κτίριο της TUSAS

Λίγο μετά την επίθεση, δημοσιεύτηκε στα social media υλικό στο οποίο φαίνονται οι δράστες, ενώ υπάρχουν βίντεο που δείχνουν τη στιγμή που ο ένας εξ αυτών εξουδετερώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες που δείχνουν ενόπλους να εισβάλουν στο κτίριο της TUSAS και να ακούγονται πυροβολισμοί και μια ισχυρή έκρηξη. Άλλες εικόνες δείχνουν μια κατεστραμμένη πύλη και ανταλλαγή πυροβολισμών σε ένα χώρο στάθμευσης.

Σε άλλα πλάνα οι δράστες φαίνονται να κουβαλούν όπλα και σακίδια πλάτης καθώς μπαίνουν στο κτίριο. Πυκνός λευκός καπνός υψώνεται μπροστά από την είσοδο του χώρου, που βρίσκεται περίπου 40χλμ. από την πρωτεύουσα.

Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, που βρίσκεται στα περίχωρα της Άγκυρας, μεταφέρθηκαν σε ασφαλή περιοχή, ενώ στο σημείο έχουν σταλεί υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Βίντεο απαθανατίζει τη στιγμή της έκρηξης:

Footage from the Explosion and Gunfire at the Headquarters of the Turkish Aerospace Industries in Ankara, Turkey.

Τούρκος Υπ. Εσωτερικών: «Τρομοκρατική η επίθεση - Υπάρχουν νεκροί»

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας έκανε λόγο νωρίτρα για τρομοκρατική επίθεση, ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν και νεκροί. Σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε: «Μια τρομοκρατική επίθεση πραγματοποιήθηκε εναντίον των εγκαταστάσεων της Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAS) στην Άγκυρα Kahramankazan. Δυστυχώς, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες μετά την επίθεση».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε: «Έχουμε 4 νεκρούς και 14 τραυματίες. Καταδικάζω αυτή την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση και προσεύχομαι για το έλεος του Αλλάχ στους μάρτυρές μας».

Η ελληνική κυβέρνηση καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση δια του υπουργείου Εξωτερικών.

«Η επίθεση στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα, όπως κάθε τρομοκρατική επίθεση, πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα. Η αδιάκριτη βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία.Η Ελληνική Κυβέρνηση εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

The attack on the Turkish Aerospace Industries facilities in Ankara, like any terrorist attack, should be unequivocally condemned.

Indiscriminate violence has no place in a democracy.