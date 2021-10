Αγνώριστος ο Τομ Κρουζ: Όλοι αναρωτιούνται τι του συνέβη

Ο Τομ Κρουζ ήταν πολύ αλλαγμένος με το πρόσωπό του να δείχνει πρησμένο, ίσως εξαιτίας κάποιων επιπλέον κιλών. Φορώντας ένα μαύρο φουσκωτό μπουφάν και τζιν παντελόνι, κάθισε στις ακριβές θέσεις του γηπέδου, αξίας 1.000 δολαρίων, σύμφωνα με το TMZ, έχοντας δίπλα του τον γιο του.

Η δημοσιογράφος Amy Gutierrez μοιράστηκε στο Twitter πως τον ρώτησε ποιάς ομάδας είναι οπαδός, με τον ηθοποιό να απαντά «Είμαι οπαδός του μπέιζμπολ»

All the celebs come out for #NLDS games!! Wonderful to host THE @TomCruise at the @SFGiants v @Dodgers game tonight. Asked him which team he’s rooting for and he gracefully replied, “I’m a fan of baseball.” pic.twitter.com/3RVHAL42PP