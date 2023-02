«Άγνωστο αντικείμενο» εμφανίστηκε πάνω από την Κίνα

LATEST: China is reportedly getting ready to take down an unidentified object spotted flying near one of its ports https://t.co/TCbrcAUPsY

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο οι ΗΠΑ κατέρριψαν ένα «αγνώστου ταυτότητας αερομεταφερόμενο αντικείμενο» πάνω την περιφέρεια Γιούκον στον Καναδά, ενώ την Παρασκευή αμερικανικό μαχητικό κατέρριψε ένα ακόμη άγνωστο αντικείμενο πάνω από την Αλάσκα.

Εντολή Τριντό να εντοπιστεί το αντικείμενο που κατέπεσε σε καναδικό έδαφος για να αναλυθεί

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή σε ομάδες έχουν αναπτυχθεί αναζητώντας το κυλινδρικό αντικείμενο που κατέρριψε χθες ένα αμερικανικό μαχητικό πάνω από τα εδάφη Γιούκον, ώστε να μπορέσουν να το αναλύσουν και να μάθουν περισσότερα για την αποστολή του.

«Ομάδες εντοπισμού βρίσκονται στο πεδίο αναζητώντας το αντικείμενο για να το αναλύσουν. Υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμη που έχουμε να μάθουμε γι' αυτό. Αυτός είναι και ο λόγος που η ανάλυση αυτού του αντικειμένου θα είναι πολύ σημαντική», είπε ο Τριντό στους δημοσιογράφους.

Χθες Σάββατο ένα «αντικείμενο αγνώστου ταυτότητας» καταρρίφθηκε ενώ πετούσε σε μεγάλο ύψος στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, μια ημέρα μετά την κατάρριψη από τις ΗΠΑ άλλου «αντικειμένου» που βρισκόταν σε μεγάλο ύψος πάνω από την Αλάσκα.

«Διέταξα να καταρριφθεί αντικείμενο αγνώστου ταυτότητας που παραβίασε τον καναδικό εναέριο χώρο», ανέφερε ο Τριντό μέσω Twitter. «Απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη του Καναδά και των ΗΠΑ και αμερικανικό (καταδιωκτικό) F-22 έπληξε το αντικείμενο», διευκρίνισε.

