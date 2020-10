Αγωγή κατά της πόλης Γκάλβεστον και της αστυνομίας από Αφροαμερικανό - Έφιπποι αστυνομικοί τον μετέφεραν σαν σκλάβο στους δρόμους -ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Με αυτό τον τρόπο διέσχισε αρκετούς δρόμους του Γκάλβεστον, με περαστικούς να τραβούν βίντεο και φωτογραφίες από το περιστατικό.

Στην αγωγή που κατέθεσε ο Νίλι στις 7 Οκτωβρίου καταγγέλλει ότι οι ενέργειες των αστυνομικών ήταν “ακραίες” και “σκανδαλώδεις” και του προκάλεσαν σωματικά και ψυχολογικά τραύματα. Τόνισε μάλιστα ότι “είχα την εντύπωση ότι με εξέθεσαν όπως τους σκλάβους” σε μια κατάσταση η οποία του προκάλεσε “ντροπή, ταπείνωση και φόβο”.

Ζητεί αποζημίωση ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

A Black man in Texas who was led down a street with a rope by white police officers on horseback is suing for $1M.

Donald Neely, who was homeless, says he was "put on display as slaves once were." Galveston's police chief called it a "trained technique."pic.twitter.com/X7P2VfhCGK