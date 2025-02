Αγωνία για τον Πάπα Φραγκίσκο: Χιλιάδες πιστοί προσεύχονται στο Βατικανό - Real.gr

Μέσα σε βαρύ κλίμα, χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν το βράδυ της Δευτέρας την πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό, για να προσευχηθούν για τον Πάπα Φραγκίσκο που νοσηλεύεται με πνευμονία.

Παρά το κρύο και τη βροχή, περίπου 4.000 άνθρωποι από την Ιταλία και άλλες χώρες βρέθηκαν στην πλατεία.

Η προσευχή θα τελείται στο εξής κάθε βράδυ στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ωστόσο, αν και οι ανακοινώσεις από το Βατικανό ήταν ελαφρά πιο αισιόδοξες τη Δευτέρα σε σχέση με άλλες ημέρες, η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, αναφέρει το Associated Press. Όλοι κατανοούν ότι η ζωή του Πάπα Φραγκίσκου φτάνει στο τέλος της.

The crowd sings the Salve Regina in St. Peter’s Square following the Rosary for Pope Francis 🙏 pic.twitter.com/zsPUQhvxh2

— Courtney Mares (@catholicourtney) February 24, 2025