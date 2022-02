Αγωνία για τον 5χρονο που παγιδεύτηκε σε πηγάδι στο Μαρόκο - Διασώστες και γιατροί προσπαθούν να τον προσεγγίσουν

Στις τελευταίες εικόνες που προέρχονται από κάμερα που προωθήθηκε στο εσωτερικό του πηγαδιού, το παιδί φαίνεται ξαπλωμένο στο πλευρό και είναι αδύνατον να πει κανείς με βεβαιότητα ότι είναι ζωντανό, δήλωσε ένας διασώστης.

Οι διασώστες έχουν διοχετεύσει οξυγόνο μέσω σωλήνων και έχουν κατεβάσει μπουκάλια με νερό, χωρίς να είναι βέβαιοι ότι το παιδί τα χρησιμοποίησε.

Οι εργασίες διάνοιξης του οριζόντιου τούνελ μήκους λίγων μέτρων έχει προχωρήσει με πολύ αργούς ρυθμούς στην απομονωμένη κοινότητα της επαρχίας Τσεφτσαουέν του βόρειου Μαρόκου και όλες οι προσπάθειες είναι επικεντρωμένες στην αποφυγή κατολισθήσεων.

Σε ένδειξη αλληλεγγύης, πλήθος χιλιάδων ανθρώπων έχει συρρεύσει και κατασκηνώσει παρά το κρύο στην ορεινή αυτή περιοχή του Ριφ, που βρίσκεται σε υψόμετρο 700 μέτρων.

Μεταλλικά φράγματα έχουν τοποθετηθεί για να εμποδίσουν το πλήθος να πλησιάσει.

Καθώς οι εργασίες προχωρούν, οι άνθρωποι φωνάζουν «Αλλάχ Ακμπάρ» (Ο Θεός είναι μεγάλος) και χειροκροτούν για να ενθαρρύνουν τους διασώστες.

Το δράμα του Ράιαν έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Μάγρεμπ μέχρι το Ιράν και από την Υεμένη μέχρι τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Almost there. Hang on little boy! #SaveRayan#Rayanhttps://t.co/pfx6CZ7rVf