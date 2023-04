Αγωνία για τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων από το Σουδάν - Στην Αίγυπτο η πρώτη ομάδα - ΒΙΝΤΕΟ

Η απομάκρυνση της πρώτης ομάδας Ελλήνων από το Σουδάν ήταν αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Χθες μεσημέρι ενεργοποιήθηκε το απόρρητο σχέδιο «Κόσμος» με την απογείωση των δύο ελληνικών μεταγωγικών αεροσκαφών C-130 & C-27 από την Ελευσίνα, με προορισμό τη Νότια Αίγυπτο.

Έχει προηγηθεί συγκεκριμένη προετοιμασία, με όλους τους συμμετέχοντες στην επιχείρηση εκκένωσης Ελλήνων πολιτών από το εμπόλεμο Σουδάν, να έχουν περάσει από το 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο αλλά και το τμήμα «Γεωγραφικής Ιατρικής».

Τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας μετέφεραν διπλωμάτες του υπουργείου Εξωτερικών, εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό αλλά και τμήμα ειδικών επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης στο Σουδάν και συντονισμού ενεργειών για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων από τη χώρα αυτή, πραγματοποιήθηκαν σήμερα, υπό τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, δύο συσκέψεις της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων, με συμμετοχή της υπηρεσιακής ηγεσίας του ΥΠΕΞ, του Πρέσβη της Ελλάδας στο Κάιρο και του ΓΕΕΘΑ. Η πρώτη έλαβε χώρα το πρωί και η δεύτερη μόλις ολοκληρώθηκε.

Σε συνέχεια και των διαρκών επικοινωνιών του Υπουργού Εξωτερικών για τον ασφαλή απεγκλωβισμό των Ελλήνων πολιτών από το Σουδάν, η πρώτη ομάδα Ελλήνων πολιτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δύο τραυματίες, αποχώρησε από το Σουδάν, με τη βοήθεια της Γαλλίας, και βρίσκεται εν πτήσει με προορισμό το Τζιμπουτί. Για το γεγονός αυτό ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εκεί ευρίσκονται ήδη η Πρέσβης της Ελλάδας στην Αιθιοπία και ο Επίτιμος Πρόξενος της χώρας μας στο Τζιμπουτί για την υποδοχή των συγκεκριμένων Ελλήνων πολιτών και την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη Γαλλίδα ομόλογό του, Catherine Colonna, καθώς και προς τη Γαλλίδα Υφυπουργό Εξωτερικών, Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, για την ουσιαστική βοήθεια της Γαλλίας στην ασφαλή απομάκρυνση των ανωτέρω Ελλήνων από το Σουδάν.

Η διαδικασία και ο συντονισμός με εταίρους στην ΕΕ και συμμάχους για τον απεγκλωβισμό και των υπολοίπων Ελλήνων και των μελών των οικογενειών τους βρίσκονται σε εξέλιξη».

Πυρά δέχθηκε το όχημα του Μητροπολίτη Νουβίας

Ο Μητροπολίτης Νουβίας, Σάββας, σύμφωνα με το Open, αποπειράθηκε να βγει με δικό του όχημα από τη Μητρόπολη μαζί με τους άλλους εγκλωβισμένους Έλληνες και να κινηθούν προς τη γαλλική πρεσβεία, καθώς η Γαλλία είναι αυτή που οργανώνει τις επιχειρήσεις διάσωσης των Ευρωπαίων πολιτών.

Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν ο κ. Σάββας και οι ομογενείς δέχθηκαν πυροβολισμούς και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη Μητρόπολη. Ευτυχώς κανείς δεν έπαθε τίποτα.

«Είμαστε σε πολύ δύσκολη στιγμή, χτυπήθηκε το αυτοκίνητο που μας μετέφερε στην πρεσβεία. Δεν νιώθω καλά, χτυπούσαν το αυτοκίνητο. Βγήκαμε έξω για να πάμε στην πρεσβεία και φοβόμουν μην πυροβολήσουν και το κεφάλι μου. Μας είπε ο πρέσβης να βγούμε και βγήκαμε με το αυτοκίνητο του Μητροπολίτη, που οδηγούσε εκείνος. Χτυπούσαν και μας ζήτησαν να γυρίσουμε πίσω», είπε ο Μητροπολίτης περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές.

Επικοινωνία Δένδια - Γαλλίδας ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε νωρίτερα χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γαλλίδα ΥΠΕΞ Κατρίν Κολονά με θέμα την ασφάλεια Ελλήνων στο Σουδάν και τον απεγκλωβισμό τους απο τη χώρα. Το ζήτημα εξετάστηκε και σε ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία με την υφυπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου.

I had a ?? conversation today with #France FM @MinColonna with the aim to ensure the Greeks’ safety in #Sudan & to evacuate them from the country. I also had a phone call with ???? Min. of State @CZacharopoulou on the same issue. pic.twitter.com/cZx2oxkhww