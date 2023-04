Αγωνία για τους 150 Έλληνες στο Σουδάν - Από το βράδυ 24ωρη κατάπαυση του πυρός

Η κατάπαυση του πυρός θα αρχίσει στις 6:00 μ.μ. (τοπική ώρα, 19:00 ώρα Ελλάδας) και δεν θα παρατεθεί πέραν των 24 ωρών που συμφωνήθηκαν, δήλωσε στο δίκτυο Al Arabiya TV ο στρατηγός Σαμς Ελ Ντιν Καμπάσι, μέλος του κυβερνώντος στρατιωτικού συμβουλίου του Σουδάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είχε χωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και με τον επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ, RSF), η σύγκρουση των οποίων για την εξουσία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 185 ανθρώπους σε όλη τη χώρα και έχει εκτροχιάσει ένα υποστηριζόμενο από τη διεθνή κοινότητα σχέδιο επιστροφής στην πολιτική διακυβέρνηση έπειτα από δεκαετίες αυταρχισμού και στρατιωτικών κυβερνήσεων.

Ο επικεφαλής των ΔΤΥ στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο, γνωστός ως Χεμεντί, ο οποίος δεν έχει γίνει γνωστό πού βρίσκεται από την αρχή των μαχών, δήλωσε πως οι ΔΤΥ ενέκριναν την 24ωρη κατάπαυση του πυρός ώστε να διασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση αμάχων και η απομάκρυνση των τραυματιών.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Χεμεντί ανέφερε πως «συζήτησε πιεστικά ζητήματα» με τον Μπλίνκεν στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας τους και πως σχεδιάζονται περαιτέρω συνομιλίες. Οι ΔΤΥ εξέδωσαν επίσης μια δήλωση στην οποία υποστηρίζουν πως διεξάγουν μια συνεχιζόμενη μάχη για να αποκαταστήσουν «τα δικαιώματα του λαού μας» με αυτό που αποκαλούν νέα επανάσταση.

Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με τον Σούκρι

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Συζητήσαμε για την κατάσταση στο Σουδάν. Επισήμανα το έντονο ενδιαφέρον της Ελλάδας για τις εξελίξεις στη χώρα, στο πλαίσιο και της παρουσίας της ελληνικής ομογένειας και της ανάγκης παροχής αρωγής προς αυτήν» αναφέρει ο Ν. Δένδιας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπό το φως των ανωτέρω, συζητήθηκαν επίσης, η πιθανή συνεργασία σε ενδεχόμενη επιχείρηση απεγκλωβισμού, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων ομογενών, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, η ανάγκη άμεσης ανακωχής, η τήρηση αρχής μη ανάμειξης τρίτων στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών.

